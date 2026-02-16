MasterChef Celebrity: la subasta que terminó con las amistades

En el comienzo del programa, los jurados dialogaron con Wanda Nara, Germán Martitegui le explicó que los famosos iban a tener que “medir, pensar, balancer y reflexionar”, mientras que Damián Betular aclaró que había llegado la hora de “jugársela por el instinto y la corazonada” y para terminar, Donato de Santis añadió “El tiempo es más importante que el dinero y lo material”.

Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Andy Chango, Claudio “Turco” Husaín y Marixa Balli ingresaron a las cocinas y se informó que eran bienvenidos a la “gran subasta de Masterchef Celebrity”, donde la primera actividad consistió en ir revelando los ingredientes a rematar para que los participantes los fuesen comprando con minutos para cocinar.

"El Turco" usó la estrategia de apostar minutos por el simple hecho de sacarles tiempo a sus rivales, de esta manera consiguió que logrando Andy de de 60 minutos a cambio de los cachetes de abadejo, el primero de los ingredientes que salió a la luz.

En la segunda campana contenía yacaré y el exfutbolista volvió a pujar pero el Chino se la arrebató a último momento, justo cuando Wanda estaba por bajar el martillo

El resto de los concursantes se reían de la estrategia del Turco, a quien calificaron como “el peor” de los compañeros de Masterchef Celebrity. Sin embargo, su plan volvió a surtir efecto cuando Evangelina cayó en su trampa y ofertó 50 minutos para hacerse de los caracoles que ofrecía el jurado.

Platos de noche de última chance:

Andy Chango: cachetes de abadejo en 30 minutos.

cachetes de abadejo en 30 minutos. Chino Leunis: plato libre de yacaré en 40 minutos.

plato libre de yacaré en 40 minutos. Evangelina Anderson: plato libre con caracoles en 40 minutos.

plato libre con caracoles en 40 minutos. Turco Husaín: lomo de llama en 35 minutos.

lomo de llama en 35 minutos. Emilia Attias: trillas en 45 minutos.

trillas en 45 minutos. Marixa Balli: tuvo un perfil conservador en la subasta y se quedó con la última opción sin tener que pujar. Debió cocinar bondiola de jabalí en 55 minutos.

Después, los participantes tuvieron 3 minutos de mercado para ir en búsqueda de ingredientes que sean ideales para acompañar a la proteína principal que consiguieron en la subasta.