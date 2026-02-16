MasterChef Celebrity: la subasta que terminó con las amistades

El “Chino” Leunis, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Andy Chango, el “Turco” Husaín y Marixa Balli tuvieron que ofertar minutos a cambios de ingredientes.
El domingo 15 de febrero llegó la noche de última chance a la Semana del Terror en Masterchef Celebrity y los participantes debieron realizar una subasta, con el objetivo de quedarse con ingredientes repletos de dificultad y que provocaron rechazo a primera vista.
En el comienzo del programa, los jurados dialogaron con Wanda Nara, Germán Martitegui le explicó que los famosos iban a tener que “medir, pensar, balancer y reflexionar”, mientras que Damián Betular aclaró que había llegado la hora de “jugársela por el instinto y la corazonada” y para terminar, Donato de Santis añadió “El tiempo es más importante que el dinero y lo material”.
Leandro “Chino” Leunis, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Andy Chango, Claudio “Turco” Husaín y Marixa Balli ingresaron a las cocinas y se informó que eran bienvenidos a la “gran subasta de Masterchef Celebrity”, donde la primera actividad consistió en ir revelando los ingredientes a rematar para que los participantes los fuesen comprando con minutos para cocinar.
"El Turco" usó la estrategia de apostar minutos por el simple hecho de sacarles tiempo a sus rivales, de esta manera consiguió que logrando Andy de de 60 minutos a cambio de los cachetes de abadejo, el primero de los ingredientes que salió a la luz.
En la segunda campana contenía yacaré y el exfutbolista volvió a pujar pero el Chino se la arrebató a último momento, justo cuando Wanda estaba por bajar el martillo
El resto de los concursantes se reían de la estrategia del Turco, a quien calificaron como “el peor” de los compañeros de Masterchef Celebrity. Sin embargo, su plan volvió a surtir efecto cuando Evangelina cayó en su trampa y ofertó 50 minutos para hacerse de los caracoles que ofrecía el jurado.
Después, los participantes tuvieron 3 minutos de mercado para ir en búsqueda de ingredientes que sean ideales para acompañar a la proteína principal que consiguieron en la subasta.