Así sería el final definitivo de "Los Simpson"

Como parte de la celebración de la temporada 37, el episodio 800 se estrenó junto con el 801, llamado "Homer? A Cracker Bro?", a la vez que se supo que la histórica serie ha sido renovada por tres años más, asegurando su continuidad hasta 2029 y acercándose a la meta de los productores de llegar a los 1.000 capítulos.

Matt Selman, el responsable creativo de la serie, habló sobre cómo podría concluir la historia de la familia más famosa de la televisión mundial. El productor dejó en muy en claro que, de existir un final, no tendrá los clichés tradicionales que usa la televisión y que sería un capítulo de despedida dramático “Sería un episodio normal con la familia. Probablemente algún pequeño detalle oculto, pero algo nada emotivo".

Durante la temporada número 36 -en septiembre de 2024- se exploró de manera paródica la idea de un final “Hicimos un episodio hace como un año y medio que era como una parodia del final de la serie. Incorporamos todos los conceptos posibles de un final de serie en una sola entrega, así que esa fue mi forma de decir que nunca vamos a hacer un final de serie” explicó Selman.

Desde el año de su debut -en 1989-, la ciudad de Springfield y sus habitantes se han mantenido prácticamente inalterables, por eso Matt Selman describió la dinámica del show como un reinicio semanal “Se supone que la serie no cambia. Los personajes se reinician cada semana. Es como el Día de la Marmota, pero no lo saben, y no mueren tan a menudo”.

No obstante, "Los Simpson" sí mostró muertes definitivas de algunos personajes, como la de Maude Flanders o la hipotética de Marge durante la temporada pasada. Por eso, Selman aclaró que esos eventos son puramente ficticios y que los personajes principales no sufrirán cambios permanentes “Probablemente Marge nunca vuelva a morir. El único lugar donde Marge está muerta es en un episodio futuro que se emitió hace seis semanas”.

Con el episodio 800 que se estrenó el domingo pasado, "Los Simpson" -la familia amarilla más famosa del mundo- continúa consolidándose como un ícono de la televisión, acercándose a las cuatro décadas con humor y sátira.