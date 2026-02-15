Otra oportunidad: Wanda Nara confirmó su reconciliación con Martín Migueles

“Te amo”, escribió la conductora y empresaria junto a una foto de Migueles, en la que se lo ve de perfil con anteojos de sol. A la historia de Instagram le agregó un emoji de un tarro de miel y una carita babeando.

La mediática también mostró cómo celebró San Valentín. “Hola MDQ”, publicó junto a una imagen de la playa acompañada por dos ramos de rosas rojas. El gesto recordó al que Mauro Icardi tuvo con la China Suárez, que le regaló dos bouquets de flores, uno de ellos con forma de corazón por el Día de los Enamorados.

Para cerrar la jornada, Wanda compartió otra foto desde un hotel, donde exhibió un desayuno especial, dejando en claro que el festejo fue íntimo y lleno de detalles románticos. Así, la empresaria confirmó su relación con Migueles y convirtió su San Valentín en un verdadero acontecimiento público.

historiawanda La publicación que Wanda Nara le dedicó a Martín Migueles.

Las nuevas acusaciones de Wanda Nara contra la China Suárez

En los últimos días, Wanda Nara acusó a la China Suárez -actual pareja de Mauro Icardi- de “usarle su ropa y la de sus hijas”, y también le exigió a la abogada Elba Marcovecchio que “se ocupe” de que el futbolista pague la cuota alimentaria de sus hijas.

A través del periodista Guido Záffora, Wanda Nara mandó una dura acusación: “'Que ella se deje de usar mi ropa'... ¿Ella quién? La China”.“'Y la de mis hijas. Y devuelva mi mudanza', porque supuestamente una mudanza que nunca llegó y demás”, continuó.

La mediática volvió a referirse a los artículos que dejó en la casa que compartía con el futbolista en Turquía que, supuestamente, la China habría usado durante sus primeras visitas en el país europeo.