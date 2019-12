"Hoy lo podemos gritar a los cuatro vientos: soy abuela -confirmó-. A mí me daba lo mismo que fuera nena o varón, pero, teniendo tres varones, alguna muñequita me gustaría comprar en la vida", comentó Grace.

"No entro en mi ser, es una cosa muy particular. Son esas cosas que como no dependen de vos, uno no puede poner sus expectativas en otras personas. Yo decía no tengamos expectativas porque te pueden decepcionar, pero tengamos esperanzas por si se produce el milagro’. Y el milagro se produjo, y estoy feliz", subrayó la expanelista de Los Angeles de la Mañana.

"¡Gracias @gcapozzolo y Delfi por darme la mejor noticia! ¡Estoy feliz!", expresó finalmente Grace Alfano en su cuenta de Instagram.