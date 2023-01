Gran Hermano 2022: Alfa simuló su salida y se ganó la fiesta de cumpleaños

Embed

Después de un largo día sosteniendo la actuación de iba a abandonar la casa de "Gran Hermano 2022", Walter Santiago simuló -hasta último momento- su salida y terminó ganando su gran fiesta de cumpleaños.

Santiago del Moro ingresó a la casa para colaborar con puesta en escena, pero los jugadores -inicialmente- le dijeron que no le creían "Qué alegría por un lado y qué tristeza por otro. No me gustaría estar en esta situación. Creo que no hay mucho para hablar" y luego agregó "Alfa, ya hablaste con Gran Hermano, así que agarrá tus cosas y estás fuera de juego" a partir de ese momento, Romina se puso a llorar viendo que la salida de Walter era real.

Finalmente, "Alfa" Santiago llegó hasta la puerta de la casa, y mientras esperaba la luz verde para abrir la puerta, se dio vuelta y confirmó que era todo una idea para ganar su fiesta de cumpleaños. Romina continuó llorando y se enojó con Walter y con Gran Hermano.

Santiago del Moro volvió a ingresar a la casa y entonces "Alfa" contó la emoción que sintió en todo el día "El año pasado estuve solo y fue muy triste para mí. Más allá de todo esto que me están regalando... es esto, es este grupo que está acá. Cosas que creo que solo acá pude haber sentido y que me abrieron la cabeza".

romi.jpeg El abrazo de Romina y Alfa

Y continuó con sus sensaciones "Desde ayer siento lo que es abandonar la casa, es terrible y no quería hacerlo porque no quería lastimar a nadie. No quería lastimar a Romina, y sé que iban a sufrir Marcos, Nacho, Camila".

Consultado por la reconciliación con Ariel y se dieron un abrazo y explicó "Todos nos equivocamos y creo que siempre hay tiempo para dar marcha atrás y reparar los errores. Él cuando hoy dijo que se ponía adelante de la puerta para que no pueda salir, vi otra faceta".

abrazo.jpeg La reconciliación menos pensada: Alfa y Ariel

"Hoy le dije que la discusión que tuvimos fue en 1980. Después de eso no hubo drama de mi parte. Es un compañero y competidor que me encanta que esté en la casa por más de que haya tensión a la mañana, me gusta. Me divierte escucharlo por más de que a veces me fastidie y yo lo fastidie a él" comentó Ariel sobre su relación con Walter

Por su parte "Alfa" contó que Camila se había puesto a llorar y que le dijo "hace un año me abandonó mi papá y hoy me abandonás vos" y entonces el veterano jugador le explicó a su compañera de que su padre "no te abandonó, sino que murió joven y se fue al cielo".

Mientas que Romina, que días atrás se había peleado con él, aseguró que "se dio cuenta de que lo quiere a Alfa más de lo que creía".