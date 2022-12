Gran Hermano 2022: todo mal, muy mal para Thiago

Thiago Medina fue sancionado por hablar de más, y perdió la posibilidad de salvar a Daniela Celis de la placa de nominados.

En el comienzo de la Gala de Salvación de "Gran Hermano 2022", Santiago del Moro mostró el video en el que Thiago Medina -ganador del juego del líder- le decía a Daniela Celis "Confía en mi, que no va a volver a pasar lo mismo ¿sabes?”. Me equivoqué una vez, no me voy a equivocar dos veces. Porque no quiero que te vayas, no te quiero perder".