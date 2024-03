Gran Hermano 2023: cómo fue la furiosa salida de Agostina Spinelli

La expolicia decidió abandonar el juego -por decisión propia- una vez que Lisandro Navarro quedó eliminado en el mano a mano final contra Furia, argumentando que la doble de riesgo la amenazó de muerte en la cena del sábado y que -lamentablemente- no se sentía cuidada por la producción del programa.

“Santiago, yo decidí abandonar la casa en este momento, yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte” fue lo que le dijo Agos a Santiago del Moro al final de la gala, a lo que Juliana Scaglione reaccionó gritando -fiel a su estilo- “que se vaya, que se vaya”.

Mas tarde la expolicía se encerró durante mucho tiempo en el confesionario, y fue entonces Furia que empezó a vislumbrar la próxima salida de su exaliada, “todo se tiene que picar en Gran Hermano” aseguró y aprovechó para expresar exultante “se va a poder sentarse en el sillón sin ver una cara de orto”.

El domingo, Emmanuel Vich supuso que Agostina Spinelli iba a salir pronto, pero el exrugbier uruguayo Bautista Mascia le remarcó que “arriba de él -por el peluquero- no hay alguien haciéndole bullying todo el día”. El cordobés no se quedó callado y luego de reflexionar unos instantes aseguró que él sufrió eso por parte de la entrerriana “Yo me la banqué porque quiero estar acá” señaló.

Mientras la charla de Emma y Bautista transcurría en los jardines de la casa, Agostina confirmaba su deseo de abandonar la casa en el confesionario “Me quiero ir, hay mucha gente con mucha maldad, no quiero estar más acá, y hay situaciones que me superan, como esta, por ejemplo”.

Sorpresivamente en su charla con Gran Hermano y en medio de la situación angustiante, Agostina elogió a Juliana “Tenés que tener una cabeza tremenda acá adentro y la fortaleza que maneja esta piba es increíble. Es algo que nunca vi en mi vida”.

Cuando la expolicía regresó al living, agarró su valija -ya estaba armada porque estuvo nominada- y se encontró a Martín Ku, que fue -involuntariamente- el primero en enterarse de la decisión tomada.

Antes de salir de la casa, Agostina Spinelli saludó a todos los jugadores de la casa excepto Juliana Scaglione, Catalina Gorostidi y Virginia Demo, que vieron su salida desde el sillón del patio.