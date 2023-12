Gran Hermano 2023: comunicado por la pelea entre las "hermanitas"

Pero antes, el conductor les dijo a los participantes “Esto es un juego de convivencia. La vida es así. Obviamente que pueden discutir fuerte, pero siempre manteniéndose en las reglas de la casa. ¿Cómo van a hacer ustedes para convivir después de todo lo acontecido?” haciendo referencia a las fuertes discusiones y peleas que tuvieron Juliana y Sabri.

Captura de pantalla 2023-12-19 a las 9.35.48.png

Por su parte, Gran Hermano se encargó de enviarles un comunicado a los "hermanitos" para recordarles que deben respetar las normas establecidas para permitir la buena convivencia entre todos.

Embed

¿Que fue lo que pasó?

Sabrina Cortez se enfrentó a Juliana Scaglione porque se enteró de que la llamó “mogólica” a sus espaldas, usando esa palabra a manera de insulto. "Furia" lo admitió y se justificó con un “Y bueno, tratá de no hablar mal de mí ”.

“Es que te preguntan"¿qué te parece Juliana?" y hablás en plural como si fueras la jefa de la casa” haciendo referencia a los diálogos -durante la noche de salvación- que la "Barbie camionera" tuvo con Santiago del Moro.

“¿Y por qué no? Maltrataste a Rosina y Agostina” le respondió la mendocina.

Embed

“Hay un grupo hermoso que no me banca y yo no puedo hacer nada. Si te molesta, te lo digo en la cara. Me rompió las pelotas que hayas dicho eso” fue la devolución de la doble de riesgo, pero la mendocina no se quedó callada “Bueno, a mí me rompió las pelotas que me digas "mogólica". Me parece una banda”.

Juli cerró la discusión con un contundente “Te la hago corta, la gente quiso que me quede una semana más así que bancatela”.