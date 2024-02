Gran Hermano 2023: gritos e insultos entre "Furia" y Agostina

Fue tal el nivel de la violencia verbal que se desarrolló en este encuentro, que tuvo que intervenir Santiago del Moro, que intentó -sin mucha suerte- poner "paños fríos" a la disputa.

“No lo pedí pero dije que si lo hacían, lo quería. Quiero ir a lo básico: ¿cuál fue tu problema conmigo? ¿En qué te fallé? fue lo que le preguntó a Furia su ex-aliada.

La respuesta de Juliana no se hizo esperar “Me sentí sola. Creo más en la actitud que en las palabras . No sentí que estuvieras al lado mío, no en la primera etapa cuando estábamos todas juntas, sino recientemente que estás mucho con Licha , que está todo bien, pero creo que es un juego distinto” y también recordó que cuando tiró las cartas dijo que “había que cortar cuando había que cortar” a lo que Agostina le insistió conque siempre le fue fiel.

Furia le explicó a su examiga “Te nominé cuando fue lo de Cata. Fue una pelea que me molestó mucho , no era el momento para hacer algo así por tres puchos. No me gustó ver que se vaya” pero la expolicía se puso a la defensiva y le recriminó “Me jugaste sucio” y volvió a recordarle la nominación en su contra y le dijo que su deseo es que se vaya el próximo domingo.

“No me cago en vos, siento que me traicionaron con Manzana, vos estabas en ese grupo” respondió la doble de riesgo.

“Me fallaste como persona” le reprochó Agostina a Juliana aumentando el tono de la discusión, al recordarle que le faltó el respeto a todos en la casa, a la producción del reality e incluso al propio Santiago del Moro. En ese momento, intervino e l conductor del programa, con el objeto de que las dos participantes bajaran un poco el tono de la discusión, pero la intervención no tuvo buenos resultados, ya que las chicas siguieron a los gritos, hasta que Furia se levantó para acusar a Agos de “tenerle envidia”.

Santiago del Moro decidió separar a las chicas y hablar a solas con cada una de ellas. Fue entonces cuando Juliana Scaglione expresó que la ama a Agostina Spinelli pero que quiere que siga jugando con Lisandro porque “Prefiero una amiga que me trate con más amor, nada más”.

Por su parte, la expolicía se mostró muy sensata en su conversación con Santiago del Moro “Es feo que te traten como un perro. Soporté millones de cosas y fui leal. No éramos 'las amigas', sí, pero la acompañaba y quería llegar con ella a la final a pesar de no compartir sus formas con los gritos y basureadas. Realmente la quería. Juro que se me cayó el mundo cuando Emma me dijo que ella me votó ”.

En el final de la noche, y como líder semanal del la casa, decidió sacar de la placa de nominados a Furia, y subir a su lugar a Nicolás y dejando a nueve jugadores con posibilidades de abandonar la casa, en la próxima Gala de Eliminación del domingo 18 de febrero.