Gran Hermano 2023: la casa ya tiene sus nuevos líderes

La prueba semanal del martes 2 de abril, fue una clara demostración paciencia y trabajo coordinado. Los participantes del reality se dividieron en dúos para tuvieron que tirar de una cuerda en forma conjunta y colocar cuatro barras sobre una plataforma que tenía un círculo con los espacios predeterminados y que se desbalanceaba a medida que se caían las barras.

Aunque Gran Hermano canceló la gala correspondiente a este martes, se pudo seguir en vivo la definición de la prueba del líder por las distintas aplicaciones y transmisiones alternativas.

Casa caliente

En una semana muy caliente dentro de la casa de "Gran Hermano 2023", se hicieron mas evidentes las tensiones entre las examigas Catalina Gorostidi y Juliana Scaglione.

En las últimas horas, se abrió un nuevo frente de batalla entre Cata y a Emma, luego de una feroz pelea entre ellos, que rompió la armonía dentro de la casa. Mientras el peluquero cordobés hablaba de Furia con Virginia expresó “Yo no lo hago de mala, ¿entendés?” y fue entonces le salió el cruce la pediatra santafesina “Llorás todo el día porque sos un maricón lleva y trae...” y no conforme con la expresión, la reafirmó “Sos un maricón lleva y trae, ¿o no? Vivís llorando, vivís llorando”.

“¿No ves? Para ella soy un maricón, un puto de mierda, no lo va a parar de decir jamás” le expresó Emmanuel ofendido a una incrédula Virginia. “Vos siempre con la homofobia” esbozó como defensa Catalina.

“Sí, sos una homofóbica de mierda” insistió el peluquero, y agregó “Y que te haga ruido, aceptalo, aceptalo. Cuando Mauro estaba llorando también le dijiste "maricón de mierda". Y sin dejarla hablar, Emma arremetió contra las conductas de la pediatra “Sos una maleducada. Andate, maleducada. Acá no vamos a aguantar ninguna falta de respeto tuya, querida. Ubicate en tu palmera, ubicate en la palmera, loca. Ubicate en la palmera, ridícula”, le gritó Emmanuel sin dejarla hablar.