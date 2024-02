Gran Hermano 2023: la sorpresa la dio Sabrina

“Quien abandona la casa más famosa del mundo por decisión de la gente es… Sabrina ” comunicó Santiago del Moro, a solo una semana después que Alan Simone -pareja de Sabrina en el juego- fuera expulsado de la casa más famosa del país y dejando en competencia a la expolicia y al cantante de RKT.

Embed

Una vez conocido el resultado de la votación del público, Juliana Scaglione salió a los gritos, desencajando a Emmanuel Vich y se armando un escándalo delante del conductor de Gran Hermano .

“Voy a felicitar a los que quieran que los felicite ya los que no, no los felicito un carajo, también saludo a los que quedan tristes por la salida de Sabrina” expresó Santiago del Moro en medio de gritos y confusión.

Emma y Furia discutieron a viva voz, y la doble de riesgo -nuevamente- no se acercó a despedir a Sabrina en su salida de la casa en donde convivieron. Juliana no escatimó insultos despectivos hacia el cordobés, que exigió más respeto en la convivencia.

La mendocina Sabrina Cortez quedó eliminada con el 40,5% de votos , mientras que Federico Farías recibió el 34,3% y Agostina Spinelli obtuvo el 25,2%.

image.png

Desde la noche previa a la octava Gala de Eliminación, la casa vivió un tenso clima que perduró después de la cena de los nominados, donde cada jugador dio su opinión. Lisandro fue el primero en hablar “Para mi Fede está complicado, por la exposición con Furia, creo que en un versus le hubiera ganado, creo que el Chino le dio una vida más, pero es como que todo el apoyo que tiene Juliana hace que la gente vaya por Manzana y corre riesgo”.

Agostina coincidió con su compañero “Esta placa a él no le conviene, si hubiera sido positivo olvidate, pero ahora los seguidores de él no pueden hacer nada”. Lejos de inquietarse o ponerse nervioso, "Manzana" se puso firme y habló sobre la guerra que estableció a Juliana “Me he sentido muy tranquilo y relajado por lo que he hecho y no me arrepiento y quiero que la gente sepa que yo lo tenía muy claro. Siento realmente, ahora en el segundo mes, la pasión por el juego. Si me llego a quedar voy a jugar más todavía”.

image.png

Mientras cada uno de los participantes daba sus especulaciones sobre quién sería el primer salvado, Santiago del Moro apareció en pantalla con el sobre plateado. “Acá está la primera verdad de la noche. Esto quema, el primer nombre que voy a sacar y va desarmar la valija es Joel" (tuvo el 0.6% de los votos).

El segundo jugador salvado fue Virginia el tercero fue Emmanuel (con el 4.47%), el cuarto salvado fue Lisandro (7,41%), mientras que Nicolás fue el quinto con el 7,26% de los votos.