Gran Hermano 2023: los nuevos nominados, y el enojo de Martín Ku

Embed

La 25º Gala de Nominaciones se vio empañada por las fuertes discusiones entre los "originals" para definir a qué familiares debían expulsar de la casa en la noche del miércoles. La primera familiar en dejar la propiedad fue Antonella, la mamá de Nicolás Grosman, y fue el propio hijo el que debió informarle la novedad a su progenitora que, con lágrimas en los ojos, le dijo “Ahora te vas vos, má”.

“Después sale la otra persona. Votamos y bueno, todavía estamos en decisión. Esto lo hacen para que nos peleemos entre nosotros. Está todo bien, esto es por un día más, es por el liderazgo y sabemos que no pasa nada” de explicó la situación Nico, mientras trataba de mantener la calma entre sus compañeros.

image.png

Después de muchos meses de tregua "Gran Hermano 2023" volvió a tener un violento cruce entre Juliana Scaglione y Martín Ku, ¿el motivo? Qué familiar debía ser el próximo en abandonar la casa de "Gran Hermano 2023".

Por un lado, Los Bro’s quería que Nicolás -el novio de Emmanuel- dejara el certamen, Furia afirmaba que Marisol -la novia del Chino-, debía irse porque tenía malos tratos hacia ella.

image.png

“Hay un montón de cosas por ver, la estrategia, los premios ganados” empezó el debate Juliana Scaglione, mientras que Martín confesó la decisión que había junto a Nico y Bauti “Lo que nosotros planteamos, estratégicamente, es que Bautista se gane el liderazgo. Eso nos gustaría como grupo, como estrategia. Los motivos nos los guardamos. Obviamente me gustaría que se quede Mari, pero si no quieren no pasa nada”.

Embed

Furia no se cayó nada y fue al cruce del Chino “Primero sabes por qué quiero que se vaya, porque se llevaba como el ojete con mi hermana, y me mira con caras que no me gustan porque es una actriz del ojete. Te lo digo en la cara. Si no le gusto, como me pasó con Delfina porque tiene envidia de quién soy, que se vaya. Porque es muy diferente la relación que tengo con vos. A mi me miran todos de buena cara. Quiero que María se vaya. Afuera. Harta de la gente falluta”.