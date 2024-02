Gran Hermano 2023: Rosina tuvo doble sanción, pero se llevó premio

“Quiero aclararles que la regla del Congelados son claras: no se puede reaccionar, no se puede hablar, etc. ¿Está claro?” comenzó diciendo el dueño de casa, “Rosina, lamentablemente a tu madre le has preguntado por Mágica, tu gatita. Eso significa sanción. Mañana no vas a poder participar de la prueba del líder” anunció la primera parte de la sanción.

SANCION GH.mp4

“Tampoco vas a poder participar por la casa. Espero haber sido claro. Son las reglas” finalizó la explicación de la segunda medida que Gran Hermano le aplicó a la uruguaya -de 26 años- , en referencia a la prueba que se disputará a partir del miércoles dentro de la casa.

El resto de los compañero le aconsejó a Rosina que se focalice en que vio a su mamá y no en la doble sanción que recibió por hablarle. Entre llantos, la participante expresó su tristeza por no poder participar de la prueba del líder ni tampoco por la casa,

“Se me escapó” reconoció finalmente Beltrán en diálogo con Santiago del Moro.

En el momento en que Agostina Spinelli -líder semanal de la casa- debió elegir entre dos de sus compañeros con quienes disfrutar de una cena especial y regalos, la expolicía eligió a Zoe Bogach y a Lisandro Navarro. Pero el asesor financiero -conmovido por el momento de angustia que atravesaba su joven compañera- decidió cederle su lugar a Rosina Beltrán, que acepto gustosa y rápidamente cambio su estado de ánimo.

Despues de la cena.mp4

Al regreso de la abundante cena, Agostina Spinelli y Zoe Bogach le contaron -exultantes- a todos sus compañeros los manjares que pudieron disfrutar en las tres mezas que Gran Hermano preparó a sus homenajeadas. Además, las participantes se llevaron regalos por parte de uno de los auspiciantes, la expolicía eligió para ella la freidora de aire grande, mientras que para la "Barbie" de la casa optó por la cafetera express, y para la "sancionada" una hermosa licuadora.

image.png

El detalle es que, finalizando la explicación, Agos le manifestó a Licha que se había perdido un electrodoméstico por ceder su lugar a Rosina, que en ningún momento atinó a darle a su benefactor y, en todo caso, cederle el regalo que recibió y que no debía ser para ella.