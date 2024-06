Gran Hermano 2023: una noche con tres bodas

Para esta ocasión especial, los cuatro participantes que aún quedan en competencia recibieron la visita de varios jugadores de la edición anterior del reality: Ariel Ansaldo -que fue el encargado de oficiar las bodas- Julieta Poggio, Lucila “La Tora” Villar y Nacho Castañares que fueron las madrinas y el padrino de estas celebraciones.

La primera en ingresar a la casa de "Gran Hermano 2023" fue Florencia, que bromeó con la posibilidad de ser igual de “dudosa” que el primer finalista de esta edición del reality, pero esto no impidió que hubiera besos y mucho afecto entre ambos jugadores.

Luego de que Emmanuel desfilara con su traje blanco y fuera al lugar donde se realizaban las ceremonias, ingresó Denisse y le contó a Santiago del Moro en el momento en el cual se enamoró de Bautista fue “cuando agarró la guitarra”.

“Siento muchas cosas al verte acá de vuelta. Estuviste siempre acá donde cada cosa que pasa es fuerte. Te quiero agradecer por eso y estoy muy contento de que estés aquí. Quiero decirte que te amo y que me quiero casar con vos ” le dijo Nicolás Grosman a Florencia Regidor en sus “votos matrimoniales”.

“Ni bien entre te vi y me gustaste. Nunca pensé que iba a ser tan difícil tener una relación con vos. Pero me gustó todo de vos, cómo te llevás con la gente, lo solidario y sincero que sos. Tenés mucho futuro por delante y espero que aproveches todo . Llegaste a la final y te felicito mucho. Disfrutá esta semana que te queda. Ya ganaste. Yo también te amo y me quiero casar con vos” le dijo Florencia a Nicolás antes de dar el sí con algo de suspenso.

El segundo casamiento de la noche fue de Dario Martínez Corti y Emmanuel Vich. El comerciante platense bromeó acerca de que tenía la opción de quedarse o salir corriendo “Me voy corriendo hacia tus brazos fibrosos de tantos tijeretazos en la peluquería, con manos suaves que me han dado tantas caricias y que no hacen más que convencerme de mi infinito amor hacia vos” ,

Por su parte, el peluquero cordobés prefirió agradecer las actitudes que tuvo en la casa “De corazón… gracias por tus palabras de aliento y apoyo en el último tiempo. Podés ser mi marido” y agregó “Sin pedir nada estuviste para mí, no sé cómo te diste cuenta de que necesitaba el abrazo de un padre”.

La última boda fue la de Denisse González y Bautista Mascia en la que el padrino del casamiento -Nacho Castañares- les recomendó que no dejen pasar la oportunidad de disfrutar todo lo que están viviendo gracias al reality.

“No preparé nada. Te voy a decir algo que ya lo sabías, que te pienso acá todos los días, sos una persona que quiero muchísimo, te pienso un montón y más de lo que vos pensás. Vuelvete a ver es hermoso, sos hermosa por dentro y por fuera, espero seguir conociéndote, te quiero un montón y sos lo más lindo que me llevo de acá ” le dijo el exrugbier uruguayo a la chica de Trelew.

“Tenés muchísimo talento y un montón de cosas hermosas. Te sigo esperando afuera todo lo que sea necesario. Te extrañé en serio, no es chiste. Te vas a tener que hacer cargo de que te quiero” fue la devolución de Denisse a Bautista.