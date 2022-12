Gran Hermano: Cata, muy dura y polémica contra Agustín

María Laura "Cata" estuvo como invitada a El Debate de "Gran Hermano 2022" y reveló actitudes íntimas de "Frodo" que incomodan a sus compañeros de cuarto.

"¿Qué les pasa con Agustín a todos", quiso saber Santiago del Moro, a lo que "Cata" le respondió: "Hay conversaciones y cosas que yo creo que no se ven....No creo que estén 24 horas. Pero, hay cosas que determinan lo que uno habla de él".

Luego, ante la insistencia por detalles, especificó: "Se masturbaba a la noche delante de los chicos, por ejemplo".

María Laura contó que, en una oportunidad, "Nacho" pidió permiso para dormir en la habitación de las mujeres porque no soportaba más a Agustín.

Desbarrancó la "Frodoneta"

En los últimos días, Agustín "Frodo" Guardis se obsesionó con Julieta Poggio, quien ya dio a conocer su incomodidad ante esta situación.

"Me mira muy mucho", comentó, tras lo cual agregó -con desagrado- : "Posta, voy a empezar a hacer algo, bolu.... Hace unos días lo noto".

"Frodo", como se lo apodó en la casa de "Gran Hermano 2022" por su parecido al personaje de "El Señor de los Anillos", hizo nuevas declaraciones desagradables sobre sus intenciones con Julieta, y hacia las mujeres en general.

"A mí me gustan mucho las minas. Me molesta cuando las minas no quieren coger. Me rompen las pelotas cuando dicen "yo no cojo". Yo cojo todo el tiempo", le dijo Agustín al Conejo.

Fue entonces cuando Alexis recordó que Julieta "había hecho fierros" a lo que Guardis acotó: "Se pone esas calzas, boludo. Es una cosa, se para allá, encima todo cortito. A mí esas cosas me rompen la cabeza. Qué hija de p...".

Y luego agregó: "Marcos me decía 'decile lo que sentís', ¿qué le voy a decir lo que siento, si yo no estoy enamorado? Yo me la quiero culear nada más".

Estas últimas declaraciones se suman a una serie de dichos reprochables que realizó en la última semana, mientras tomaba mate junto al Conejo, Maxi y Marcos en el jardín, Agustín aseguró que recibía fotos con desnudos.

"Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y..." y ante la posibilidad de que ingresara un famoso a la casa de "Gran Hermano" y frente la hipotética posibilidad de que fuera Lali Espósito expresó: "Le hago levantar el dedo aunque no quiera", haciendo referencia a la señal de consentimiento que se les exige a los participantes antes de tener relaciones sexuales.

Después de haber ganado el lugar de favorito de la gente y haber sido apoyado por diferentes figuras como Coscu, Bizarrap, Duki y el "Kun" Agüero, Agustín "Frodo" Guardis terminó siendo repudiado en las redes sociales por sus últimos comentarios.