"Mi decisión para postularme fue después de juntarme con unos amigos, nos anotamos todos, hicimos el casting y soy súper fana, me miré todos los Gran Hermano... Sería genial poder entrar, es especial para mí este programa, si se da genial y si no no pasa nada, por lo menos lo hice el casting", contó llena de ilusión la madrastra temporal de Wanda Nara y Zaira Nara.

Debby bebota 2.jpg Debby Giménez, la madrasta temporal de Zaira Nara y Wanda Nara

Debby nació hace 37 años en Apóstoles, Misiones, tiene un hijo de 8 llamado Bautista, es propietaria de un emprendimiento de ropa femenina llamado "Portugal" y es conocida por ser la sobrina de la Pastora Irma, expareja del mediático Pastor Giménez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Debby Gimenez (@debbygimenez1)

Según el periodista Juan Etchegoyen, que la entrevistó para su espacio en Mitre Live, la joven estaría dispuesta a contar todos los secretos de la familia del mediático si queda seleccionada para ingresar a Gran Hermano, que se verá por la pantalla de Telefe.

"Se llevan bárbaro y me han contado que incluso siguen teniendo sus encuentros, será qué tal vez ella quiere contar secretos de la familia en el reality", contó Juan Etchegoyen antes de realizar la entrevista y detalló: “Estuvieron juntos un par de meses, iban por todo pero de repente la relación se terminó y todavía no sabemos bien por qué”.

madrastra.jpg Debby Giménez, expareja de Andrés Nara, bromeando sobre su condición de madrastra de Zaira Nara y Wanda Nara

Luego de su separación de Nora Colosimo, la mama de Wanda y Zaira Nara, Andrés tuvo varias relaciones con repercusión mediática, cosa que tambien pasó cuando empezo su romance con Debby Giménez, 28 años menos que él.