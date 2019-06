Esta vez, en las tablas, a diferencia de la película, se subirán una mujer (la ex pareja de Adrián ) y el actor Germán Palacios. Y para ir calentando motores, la vuelta de Siciliani (que trabajó antes en Sugar) estuvo marcada por una fuerte campaña en las redes sociales. Es que en la obra iba a protagonizar escenas osadas de desnudos y entonces se dijo que la pieza iba a estar prohibida para menores 18 años.

Sin embargo, ayer la misma Siciliani dio por tierra con los rumores que comenzaron a circular como reguero de pólvora.

ADEMÁS:

Es que había una parte creíble de dicha "información", habida cuenta de los desnudos que ella misma subió a las redes, posteados con cualquier excusa, sobre todo, tras su separación de Adrian Suar, padre de su hija Margarita.

"Tremenda obra arriesgada y polémica NO TIENE DESNUDOS Y NO SERÁ SÓLO PARA MAYORES DE EDAD como escribieron algunos `desinformados´. Su controversia tiene que ver con los conflictos de sus personajes. Y de paso, si en alguna obra hay desnudos o no, ya no debería ser un titular", contesto un día después de la confirmación de su debut.

La obraLa Mujer de Al lado se estrenará en la cartelera de Buenos Aires el 17 de julio próximo, justo en la previa de las vacaciones de invierno. Como se dijo, está basada en un film que se estreno en 2009 y ganó premios internacionales y consagro a la pareja de productores y directores Cohn- Duprat, quienes luego realizaron otros éxitos con El Ciudadano Ilustre, Mi Obra Maestra (2018) y, este año, 4x4.