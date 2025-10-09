Verónica Castro habló su estado de salud

La gran actriz mexicana aclaró como está su situación actual de salud, y despejó los rumores que vinculaban a su hijo Cristian Castro con situaciones traumáticas.
La actriz mexicana Verónica Castro generó preocupación por el estado de su salud al mostrarse en una silla de ruedas y con tanque de oxígeno en el aeropuerto de la Ciudad de México. Si bien el periodismo local explicó que era resultado de sus años como fumadora compulsiva, la otra versión -más preocuparte- ponía a su hijo Cristian Castro como el causante de las lesiones que afectan a la protagonista de "Los ricos también lloran" y "La casa de las flores", entre otras.
Antes las graves versiones que circularon en las últimas horas, el periodista Ángel de Brito se comunicó con la actriz para dar su versión sobre los hechos, y a través de un mensaje negó rotundamente que su hijo esté involucrado en ello.
"Estoy súper bien, en Miami con Cristian. Vine a pasar unos días en familia. Estamos todos juntos" leyó Ángel de Brito y continuó con "Me dijeron que no pasa absolutamente nada, pero que sí hubo mucho revuelo en México y se inventaron un montón de versiones sobre la silla de ruedas".
Para terminar, y despejar todo tipo de dudas, la actriz mexicana explicó que se traslada en silla de ruedas por los problemas que tiene con su cadera "Cada vez que viaja, la trasladan en silla de ruedas porque los tramos son muy largos y ella tuvo problemas de cadera en su momento. Pero está perfecta".
