Verónica Castro habló su estado de salud

Antes las graves versiones que circularon en las últimas horas, el periodista Ángel de Brito se comunicó con la actriz para dar su versión sobre los hechos, y a través de un mensaje negó rotundamente que su hijo esté involucrado en ello.

"Estoy súper bien, en Miami con Cristian. Vine a pasar unos días en familia. Estamos todos juntos" leyó Ángel de Brito y continuó con "Me dijeron que no pasa absolutamente nada, pero que sí hubo mucho revuelo en México y se inventaron un montón de versiones sobre la silla de ruedas".

Para terminar, y despejar todo tipo de dudas, la actriz mexicana explicó que se traslada en silla de ruedas por los problemas que tiene con su cadera "Cada vez que viaja, la trasladan en silla de ruedas porque los tramos son muy largos y ella tuvo problemas de cadera en su momento. Pero está perfecta".