Thiago Medina volvió a su casa tras casi un mes internado

Tras casi un mes internado, el exparticipante de Gran Hermano fue dado de alta tras el grave accidente de moto del 12/9. Le propuso matrimonio a Daniela Celis, madre de sus hijas gemelas.
Después de 27 días internado, Thiago Medina, de 22 años, fue dado de alta este jueves el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde permanecía en tratamiento por un accidente de moto que sufrió el 12 de septiembre. El joven, que había ingresado en estado crítico, salió del centro asistencial acompañado por su familia.
Emocionado y conmovido, Medina aseguró: “Ya está, me estoy yendo a casa. Soy libre”, dijo ante los periodistas que esperaban en la puerta del hospital. Su prioridad, aseguró, es volver a ver a sus hijas Laia y Aimé: “Pensé mucho en ellas, quiero estar en casa, tranquilo”, contó con sinceridad.
El ex Gran Hermano 2022 agradeció al personal médico por el acompañamiento durante los días más duros y destacó el apoyo de su entorno. “Estuvieron atentos a todo, me ayudaron mucho”, expresó. En los próximos días continuará su recuperación en su hogar, con controles y reposo indicados por los especialistas.
En medio de su rehabilitación, Thiago protagonizó un momento inesperado: le propuso casamiento a Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas. Según contó Romina Uhrig, amiga cercana, “Thiago se despertó, vio a las nenas y al otro día le pidió casamiento. Se aman”.
Consultada por el tema en Cortá por Lozano (Telefe), Daniela respondió con calma: “Quiero que él esté bien, que se recupere. Siempre va a ser mi familia”. Así, el joven cerró una etapa difícil con un mensaje claro: salud, amor y nuevas oportunidades junto a las personas que más quiere.
