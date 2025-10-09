Thiago Medina volvió a su casa tras casi un mes internado

Emocionado y conmovido, Medina aseguró: “Ya está, me estoy yendo a casa. Soy libre”, dijo ante los periodistas que esperaban en la puerta del hospital. Su prioridad, aseguró, es volver a ver a sus hijas Laia y Aimé: “Pensé mucho en ellas, quiero estar en casa, tranquilo”, contó con sinceridad.

El ex Gran Hermano 2022 agradeció al personal médico por el acompañamiento durante los días más duros y destacó el apoyo de su entorno. “Estuvieron atentos a todo, me ayudaron mucho”, expresó. En los próximos días continuará su recuperación en su hogar, con controles y reposo indicados por los especialistas.

thiaa Thiago Medina fue dado de alta tras 27 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, y sorprendió a Daniela Celis con una propuesta de casamiento durante su recuperación.

La propuesta que sorprendió a todos

En medio de su rehabilitación, Thiago protagonizó un momento inesperado: le propuso casamiento a Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas. Según contó Romina Uhrig, amiga cercana, “Thiago se despertó, vio a las nenas y al otro día le pidió casamiento. Se aman”.

Consultada por el tema en Cortá por Lozano (Telefe), Daniela respondió con calma: “Quiero que él esté bien, que se recupere. Siempre va a ser mi familia”. Así, el joven cerró una etapa difícil con un mensaje claro: salud, amor y nuevas oportunidades junto a las personas que más quiere.