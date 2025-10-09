Fernando Dente quiere ser "mamá"

Turturiello estuvo en la señal Olga y contó .de modo relajado y honesto- que quieren tener un hijo junto al querido y talentoso Fer Dente.

Con su habitual desparpajo, Lizy Tagliani comenzó a hablar sobre las parejas homosexuales y le preguntó al joven actor: “‘¿Quién hace de hombre?’ Ya no pregunta más esas cosas, ¿no?”, dijo.

“Sí, se sigue preguntando”, respondió Turturiello y sonriendo agregó: “Con Fer queremos ser padres y él siempre dice: ‘Yo voy a ser la mamá’”, causando la aprobaciòn de la mesa del programa y una enorme repercusión en redes sociales.

El Príncipe Eric en La Sirenita

Pablo Turturiello interpretó al Príncipe Eric en el musical de Disney "La Sirenita", que se presentó en el Teatro Gran Rex en 2025. Es un actor uruguayo de 26 años que fue elegido para dar vida a uno de los personajes principales en esta aclamada obra de teatro musical.

En su momento, Turturiello reveló que este proyecto que encabezó junto a Albana Fuentes como Ariel, Evelyn Botto como Úrsula, Osvaldo Laport como el Rey Tritón y José María Listorti como Sebastián, lo conecta con sus raíces y aquellos primeros momentos en los que descubrió su pasión por el teatro musical, una vocación que lo impulsó a formarse en arte dramático en Nueva York para luego dar sus primeros pasos.