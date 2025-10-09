La Voz Argentina: ya están los cuatro finalistas

Una vez terminada la participación de los ocho cantantes, Nico Occhiato anunció que el artista que pasaría a la final se definiría por voto de los coaches/jurados, Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti. "Cada uno compite con el de su equipo, el puntaje más alto pasa a la final" explicó el conductor y reveló que a medida que se fueran anunciando a los finalistas se iba a ir abriendo la votación para que el público eligiera quién será el ganador de "La Voz Argentina 2025".

Luego de la aclaración, Nicolás Occhiato reveló el nombre del artista del Team Soledad que pasaría a la final "La primera finalista de La Voz Argentina 2025 es Milagros Gerez Amud" anunció el conductor y la participante no pudo contener la emoción mientras se abrazaba con su compañera Violeta Lemo que expresó "Estoy muy agradecida por esta oportunidad, me llevo muchas cosas lindas, hermosas, haberlos conocido a este gran jurado, toda la gente, toda mi familia que me ha apoyado. Gracias, lo voy a llevar en el corazón".

Posteriormente, Nico Occhiato anunció "¡Quien se mete en la final de La Voz Argentina representando al Team Miranda! es Eugenia Rodríguez" y rápidamente, todos los participantes se acercaron junto a los coaches Ale Sergi y Juliana Gattas.

Entonces, Emiliano Villagra compartió unas palabras luego de su eliminación "Muchísimas gracias a todos, a Ale ya Juli, muy emocionada de llegar hasta acá, no me imaginaba. Gracias a mi familia que me está haciendo el aguante, me voy ahora a darles un gran abrazo".

Después del corte publicitario y luego de una cuota de suspenso, fue el turno del Team Luck Ra, entonces el conductor anunció "Quien se mete en la final de La Voz Argentina 2025 en el Team Luck Ra es Nicolás Behringer ".

"Solamente agradecimiento hay en mi corazón por esta oportunidad tan inmensa. Gracias Argentina de corazón por tanto amor, tanto apoyo, gracias Paraguay porque nunca me soltó la mano. Y hay mucha Nat, o sea que van a seguir viéndome por Buenos Aires, me voy a quedar" expresó Nathalie Aponte, antes de despedirse del programa. oriunda de Paraguay.

Milagros Gerez Amud en el Team Soledad de "La Voz Argentina"

Audiciones a ciegas: "Nosotros" .

Batallas: "Tormento de amor" - con Vanesa Mardesena.

Nocauts: "Cuando llora mi guitarra" .

Playoffs: "De contramano" .

1° Ronda: “La flor de canela” .

2° Ronda: “Así bailaban mis abuelos” .

3° Ronda: “Son cosas del amor” – con Violeta Lemo.

4° Ronda: “Bajo el cielo de Mantilla” .

Cuartos de final: "Baldosa floja" .

Semifinal: "Arrabal amargo" .

Eugenia Rodríguez en el Team Miranda! en "La Voz Argentina"

Audiciones a ciegas: "Gloria" .

Batallas: "Un momento como este" - con Ximena Padilla.

Knockouts: "Nunca es suficiente" .

Eliminatorias: "Otro amor vendrá" .

1° Ronda: "Todo está volviendo a mí ahora "

2° Ronda: "Inolvidable" .

3.° Ronda: "Una mujer natural" - con Sofía Verna. "Y te digo que no voy" .

4° Ronda: "Ayer" .

Cuartos de final: "El sueño imposible" .

Semifinal: "Al borde de la gloria" .

Nicolas Behringer en el Team Luck Ra en "La Voz Argentina"

Audiciones a ciegas: "Prófugos" .

Batallas: "Necesito que lo sepas" - con Ayelén Salina.

Nocauts: "Imágenes paganas" .

Playoffs: "Mejor hombre" .

1° Ronda: “Mamá, ya vuelvo a casa” .

2° Ronda: "Nunca lo olvides" .

3° Ronda: "Vuelve" - con Thomas Dantas.

4° Ronda: "Ala delta" .

Cuartos de final: "Honestidad" .

Semifinal: " ¿Esto es amor? "

Alan Lez en el Team Lali de "La Voz Argetina"