Quien salió a responderle fue la “jefa” del clan, Mirtha, quien en medio del picante ida y vuelta de los conductores, fue encontrada por los micrófonos de Los Angeles de la Mañana y al ser consultada por el filoso tweet de Rial sobre su familia, dijo: “No sé qué dijo ni me interesa”. Pero cuando el notero le resumió los dichos de su hija y los de Jorge, Mirtha opinó: “Rial nunca nos quiso, nunca me quiso a mí y nunca quiso a mi familia. Igual, no entro en polémicas”, y se negó a ahondar en el conflicto.

Lejos de quedarse en silencio, al escuchar la respuesta de La Chiqui, el conductor de América volvió a remarcar lo acontecido en la mesa de la diva en aquella visita de Natacha Jaitt durante marzo del año pasado, y lanzó una opinión letal: “Esa cosa de ‘familia’ es cuasi mafiosa”. Pero la cosa no quedó solo ahí, ya que Rial le recordó que tiene pendiente un tema con la Justicia por una causa de interés nacional.

“En este ambiente nadie se le atreve a Mirtha. Tiene un halo protector, porque es ella, la edad, pero a mí no me importa nada, es una más, común y corriente. Ella debería mirar hacia adentro un poco. Va tener que ir a Tribunales. A Tri-bu-na-les, porque en su mesa se hizo una operación de inteligencia”, declaró Rial haciendo referencia a la citación de Legrand en el marco de la causa que investiga el juez Alejo Ramos Padilla.

Y en el final Rial le pegó otro palito a Nacho Viale, productor y nieto de Mirtha, y dijo: “Se transmitió en vivo, creo que pocas veces pasó en la historia de la televisión que un programa haya estado dispuesto durante más de dos horas para que los servicios de inteligencia hicieran una campaña. Todo esto producido por Nacho Viale”, cuestionó el periodista. Una pelea que lleva años y que no es la primera vez que se cruzan. En algún momento ambos se habían reconciliado, le habían dado lugar a la paz, pero ahora volvieron a cruzarse y se tiraron con todo.