Guido Mazzoni dejó a Sol Pérez por un mensaje de WhatsApp

La ex “Chica del Clima” recordó que allá por 2019 su actual esposo la dejó por un simple mensaje de WhatsApp.

“Yo me separé de Guido en ese verano, él me dejó por WhatsApp. Estuvo toda la temporada conmigo y en febrero, cuando se volvía, me mandó un mensaje. Y yo dije ‘no voy a perderlo, o sea, es el amor de mi vida, voy a buscarlo como sea’”, explicó en diálogo con Ángel de Brito en Bondi.

“Esto fue un martes y se suspendió una función porque Carmen (Barbieri) se sentía mal. Entonces yo volví para reconquistarlo. Tenía ganas de arreglar las cosas, pero cuando arrancó la discusión, no podía controlar mi carácter y todo se volvió a ir a la mierd... Él me dijo ‘mirá, todo bien, pero chau’. Yo me volví a trabajar y él se fue a Miami”, siguió.

La modelo también recordó como hizo para recomponer la relación Guido, lo que no fue una tarea nada sencilla.

“Yo la remé mucho. Guido es pisciano, entonces corta y chau. No le importa si respirás. Me salvó que habíamos alquilado un departamento juntos en diciembre y yo le dije probemos a ver qué onda porque ya lo alquilamos...”, señaló.

“Era un departamento que yo sola no podía pagar el alquiler. Y empezamos a vivir juntos y no nos separamos nunca más. Yo empecé terapia también. Ahora es todo paz, no peleo con nadie”, cerró, entre risas.

Las tres cosas que Sol Pérez le prohibió a su esposo

La modelo Sol Pérez generó todo tipo de reacciones cuando publicó un divertido video junto a su esposo, Guido Mazzoni, en su cuenta de Instagram. En el posteo, la panelista de ‘Cortá por Lozano’ le dijo a su pareja cuáles eran los límites si él llegase a entrar al nuevo reality ‘La isla de las tentaciones’.

Al comienzo del video, la modelo aclaró que se trataba de una broma que quería hacerle a Guido y que le diría tres límites imposibles para ver cuál era su reacción. Dicho esto, llamó a su pareja y le pregunto a él cuáles serían los suyos.

“El primero, obviamente, no respirar el mismo aire que ellos, re tóxico”, dijo en broma y agregó: "Hablando en serio. Primero, no hacer nada de lo que no te gustaría que haga yo, básicamente. Creo que nos conocemos tanto que vos sabés lo que me molestaría y yo sé lo que te molesta a vos”, sostuvo honestamente.

Cuando llegó su turno, Sol se puso seria y le lanzó: “Primero, que no puedas hablar con ninguna chica. O sea, si te vienen a hablar, vos tenés que darte la vuelta y decirle ‘perdón, mi mujer no me deja, estoy casado’”.

“Número dos, no compartir la mesa con ninguna de las solteras, ni ninguna fiesta, ni nada. Te vas a dormir temprano. Si ellos cenan a tal hora, vos serás a otro horario distinto", sostuvo.

Mientras la modelo hablaba, Guido hacía caras de asombro ante el insólito pedido y soltó un: “Te van a cancelar”, lo que hizo que Sol estallará en carcajadas y no pudiera mantener la seriedad.