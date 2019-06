Había una vez en Hollywood: Bruce Lee se luce en un nuevo trailer

El último adelanto de la novena película de Quentin Tarantino nos presenta varios personajes que alcanzaron su plenitud a finales de los sesenta

Desde su primer film, Quentin Tarantino demostró su amor hacia el séptimo arte. Los ingredientes de sus pastiches siempre estuvieron claros: secuencias calcadas de clásicos, momentos bizarros propios del cine exploitation y diálogos tan delirantes como contundentes. Un cóctel que el realizador parece haber llevado a un nuevo nivel en Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood, 2019), su novena película. Y su nuevo trailer lo deja en claro.