Habló Antonella, una de las gemelas de Cacho Fontana y Liliana Caldini

Ante la pregunta sobre “¿cómo hay que recordarlo a Cacho?", la gemela respondió: "Como ustedes quieran. Yo lo voy a recordar como mi papá".

Antonella contó sobre el dolor que está atravesando su familia ante el fallecimiento de Fontana, el cual se dio apenas 24 horas después de que se conociera la noticia del deceso de su mamá, Liliana Caldini. "Estamos destruidos. Era un desenlace que iba a ocurrir en algún momento, pero con lo de mi mamá...", y aclaró que su padre no tenía información sobre la muerte de su exesposa. "Estábamos esperando para decírselo porque pensamos que le podía afectar", dijo.

Aún sensibilizada la joven comentó: "No lo puedo creer, pero lo único que les puedo decir es que a papá lo vamos a cremar, como él quería, y a mi mamá la vamos a velar”, y agregó que "no sé cuándo, no sé dónde, estoy haciendo todo esto con mi hermana. No tengo más para decir".

Después de varias internaciones por complicaciones en su salud, Norberto Palese -tal su verdadero nombre- falleció en el mediodía de hoy, a los 90 años, luego de que le hicieran los controles de salud habituales en la clínica donde se encontraba internado desde hacía varios años.