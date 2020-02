"Hice esta performance y considero que fue positivo porque los medios están haciendo eco del reclamo que yo quise visibilizar", expresó Moyano y explicó que con su grupo de arte escénico, Séptimo Fuego, "utilizamos el espacio para poder reclamar las cosas que consideramos que los funcionarios de turno están haciendo mal".

Según contó ayer el director en el programa de Moria Casán, él se enteró que habían censurado su obra y saltó.

"A mediados de enero salió la noticia que pedían que no nominaran al Séptimo Fuego. Somos los que pedimos que echen a Silvana Rojas -ex secretaria de Cultura de Mar del Plata- y los mismos que nos vendamos la boca porque prohibían hablar a los artistas. Ayer recibimos una llamada anónima que decía que no quería que Viviana Ruiz -otra integrante de Séptimo Fuego- no estuviera en la entrega. Soy el Séptimo Fuego y el hijo de Viviana Ruiz. En mis venas corre la sangre de Viviana Ruiz. Siempre vamos a estar denunciando estas cosas. Por mis venas corre la sangre de Viviana Ruiz", dijo justificando su accionar.

Otro escándalo, aunque menor, fue el que se dio con Adriana Aguirre. La vedette estaba nominada juntos a sus compañeros de la Revista 2020 pero denunció que la ningunearon, que la cambiaron de lugar y le apuntó a Gabo Usandivaras. "‘Por el lado de la organización estoy indignada. Yo me preparé, llegué muy temprano, me presenté, aparece un señor que ubicaba a las personas, busca el espectáculo ‘La súper revista 2020’ y nos asigna los lugares en la fila 2"’, comenzó explicando Adriana, quien luego se tuvo que correr 3 lugares por culpa de Gabo.

Resulta que el bailarín justo tenía que sentarse en el lugar donde le indicaron a Aguirre y protestó. "Gabo se queda parado y comienza a ponerse inquieto, anoche estaba como sacado’, comentó Adriana. Finalmente, la vedette se fue del lugar y se mostró muy molesta con lo sucedido. ‘Estoy cansada de las humillaciones públicas, me podrían dar un premio a la trayectoria, y no retirarme de la forma tan bochornosa".