"El abuelo no conoce a Roma pero ya la va a conocer, nunca cortaría el vínculo entre un abuelo y su nieta. Lo vi a papá, charlamos y quedamos en que la iba a conocer pero antes teníamos que hablar de otras cosas", finalizó Dalma.

Es que las cosas entre ellos no están bien y a lo que Dalma se refiere es a las personas que van a estar en el momento que ella lleve a Roma. Si hay algo que siempre le molestó a Dalma es justamente el entorno de su padre y seguramente le estará apuntando a Verónica Ojeda y a Matías Morla. A la ex pareja de Diego no la puede ver, no la quiere tener ni cerca.

"Nunca nos llevamos bien con Verónica, ella hizo cosas muy feas, muy feas, chicos, ya todos saben de lo que hablo ya que fueron de público conocimiento los hechos que realizó. Salió en todos lados lo que hizo", sentenció Dalma.

La hija del Diez claramente no tiene ninguna intención de que Ojeda esté presente cuando ella le lleve a Roma. Lo mismo piensa de Matías Morla, el abogado de Diego, con quien tiene un enfrentamiento que lleva ya un largo tiempo y que ayer Dalma nuevamente fue muy fuerte al referirse a él.

"Iba a hacer un chiste pero después el idiota ese va a la Justicia y dice: ‘Mirá lo que me dijo’. Manda a un abogado que le lleva el video", dijo Dalma. Es que Matías Morla había amenazado hace un tiempo en iniciarle una querella ya que no es la primera vez que Dalma lo agrede. En su momento se burlaron en las redes junto a su hermana, pero también llegaron a poner en duda los negocios que Morla le maneja a su padre.

Dalma también habló sobre como lleva adelante la maternidad y los cambios a los que tuvo que enfrentarse desde hace seis meses cuando Roma llegó a su vida. "Me llevo bien con la maternidad, es increíble lo que te cambia la vida, uno tiene que estar 24 por 7 al servicio de otra personas, igual no hay nada más hermoso que hacerlo. Soy una primeriza total, a veces hasta voy a ver si esta respirando", dijo ya con una sonrisa.

Además contó que cambió sus hábitos y que casi no sale: "Me escapé un ratito, pero ya vuelvo...Ser madre era durísimo en un principio y nadie me lo dijo. A todas mis amigas les dije ‘no me dijeron que era así’".

Y si bien Diego no la conoce, quien sí tiene un vínculo muy fuerte es Claudia Villafañe a quien le agradeció por su fiel compañía y contención: "Mi mamá es una genia como abuela, babosa total, y me ayuda un montón. Sin ella no podría hacer un montón de cosas que hago".

