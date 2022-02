HBO max estrena el documental de "And Just Like That"

Embed

La entrega, de 10 capítulos, narra las vidas de Carrie - interpretada por Sarah Jessica Parker- , Miranda -representada por Cynthia Nixon- y Charlotte - estelarizado por Kristin Davis- en su viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 años, hasta la aún más complicada realidad de la vida y amistad en sus 50 años. Pero en esta oportunidad

Han pasado 17 años desde que vimos por última vez a Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha en televisión, y 11 desde su última aparición en la gran pantalla, con el estreno del film SEX AND THE CITY 2. Desde entonces, han cambiado algunas cosas, pero otras se mantienen intactas, como el valor de la amistad de este entrañable grupo de mujeres neoyorquinas. Uno de los temas principales de esta nueva entrega es el paso del tiempo y cómo evolucionaron los personajes, la sabiduría adquirida y sus relaciones amorosas, personales y profesionales una vez cumplido el medio siglo.

and-just-like-that-segunda-temporada-1-1643134271.png HBO Max presenta el documental sobre "And just like that" la secuela de "sex and the city"

AND JUST LIKE THAT muestra los retos de estas amigas en Nueva York, pero 20 años después. La columna de Carrie se actualiza en podcast, nuevas problemáticas toman protagonismo al igual que la moda, tan original e icónica, y además se conoce en su versión adolescente-adulta a los hijos de las protagonistas.

Ahora HBO Max presente un exclusivo documental que ofrece una mirada única detrás de escena sobre el rodaje de la serie AND JUST LIKE THAT... como un homenaje que celebra el regreso de Carrie, Charlotte y Miranda mientras siguen navegando por su amistad y su vida en la ciudad de Nueva York.

El documental cuenta con las entrevistas de nuevos miembros en el reparto y las icónicas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, además del equipo de guionistas, diseñadores de vestuario y productores, muchos de los cuales volvieron a ocupar sus puestos anteriores en esta nueva entrega.

Además tendrá entrevistas destacadas de: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Sarita Choudhury y Michael Patrick King, así como los diseñadores de vestuario de AND JUST LIKE THAT.., Molly Rogers y Danny Santiago.