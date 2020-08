Hollywood: Furor por espátulas de cocina y repasadores con frases de famosos

Las frases más célebres de algunos de los personajes mediáticos de Estados Unidos, como la jefa del clan Kardashian, Kris Jenner, y de la cantante de música country, Dolly Parton, se han impreso en una serie especial de espátulas de silicona para cocina producidas por la empresa Williams Sonoma, con la particularidad de que una parte de las ganancias por esas ventas serán destinadas a la Fundación No Kid Hungry Jenner ha escrito a mano su eslogan personal (en elegante blanco y negro, por supuesto) en una espátula de silicona como parte de la serie anual diseñada por celebridades de Williams Sonoma, que incluye nuevos diseños de 10 estrellas culinarias y de Hollywood. El treinta por ciento de las ganancias de las ventas se destinará a No Kid Hungry (Niños sin hambre), una organización que ayuda a combatir el hambre infantil en Estados Unidos.

Kris Jenner estampó en los utensilios su frase "Lo estás haciendo increíble", que se hizo popular gracias a que en la primera temporada del reality "Keeping Up with the Kardashians" (que tiene millones de seguidores en Estados Unidos y en el mundo), porque la mamá de las hermanas Kardashian (Kim, incluida) la repetía a cada instante.

Por su parte, la popular cantante de musica country Dolly Parton, dibujó una mariposa para ser impresa en las espátulas de la firma Sonoma. Otras celebridades como Hoda Kotb, Curtis Stone, Ina Garten, Kristen Bell, Giada De Laurentiis, Gaby Dalkin, Molly Yeh y Misha Collins, también se sumaron a esta acción comercial y solidaria.

La campaña busca recaudar unos 3 millones de dólares para ayudar a la fundación No Kid Hungry.