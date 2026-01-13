Ian Lucas "mandó al frente" a Evangelina Anderson por su romance fallido: "No soy funcional al show"

"Yo feliz, estoy disfrutando, quedan los últimos meses de grabación, está todo bien, no hay mala onda. Nunca hubo mala onda entre nosotros. O sea, de mi parte, no soy funcional a un show. A mí no me interesa el programa o donde esté, siempre soy yo. Lo que ven de mí es lo que soy, eso que ven en el programa mío es verdad", dijo Ian, en diálogo con Infama, por América.

"Que la gente piense lo que quiera, lo que me muestro ahí adentro soy yo. Ya dije que me parece linda, la quiero un montón y nos llevamos re bien. Pero ahí en el programa no muestro si quiero estar o no. Hay un juego donde también alimentas un poco ese shippeo. De mi parte no es juego, yo lo he dicho", dijo categórico, Lucas.

"Saben todo ustedes (se ríe, al episodio del encuentro que no se concretó entre el y Eva, en Uruguay, días atrás). No me hice el difícil, yo estaba con mi familia y mis amigos, no nos vimos. Estaba de vacaciones y quería cortar todo lo del programa, mi momento para eso", se sinceró el influencer y participante del ciclo culinario, de las noches de Telefe.

LA REACCIÓN EN REDES DE EVANGELINA

"¿De qué nos separamos se supone?", preguntó, a través de la red social X, con ironía, Evangelina. "Ahh. Nos separamos de un shippeo…", agregó, en la misma línea, la también participante del programa de cocina, que conduce Wanda Nara.

"¿En dónde contamos que tenías algún tipo de relación como para separarnos? Jaja que locura todo… y jamás Ian vino a mi casa. Vivo con mis 3 hijos", remarcó, Anderson.