El motivo por el que Carmen Barbieri "no soporta" a Eugenia Tobal y hay guerra en El 9

"En el programa 'Hogar dulce hogar', en un comienzo, querían que lo conduzcan Eugenia Tobal y Fede Bal, pero ella habría pedido hacerlo sola y Carmen Barbieri se enteró y no le gustó nada que le saque el trabajo a su hijo", contaron, horas atrás, sobre la causa que la tiene a Carmen profundamente molesta con Eugenia.

"Ahora, le pidieron a Carmen que promocione el programa de Eugenia Tobal (Escuela de cocina) y ella dijo: 'Ni loca'", agregaron, como información, sobre la actual reacción de Barbieri ante la posibilidad de un pase con Tobal o de promocionar, desde su espacio en las tardes del canal, el desembarco de su nueva compañera de emisora.

"Venían del conflicto con Barbie Vélez, parece que ella -en referencia a Eugenia- habría dicho una frase fuerte: 'Con ese ... no trabajo'". Y eso, claro, como buena mamá, quedó grabado en la memoria de Barbieri. " Con esa mujer nada, le sacó el trabajo a mi hijo. Yo no hago la promo", contaron, sobre las textuales palabras que Carmen le habría manifestado a las autoridades de la emisora palermitana.

CÓMO FUE EL DEBUT DE TOBAL EN ESCUELA DE COCINA

Escuela de cocina, el ciclo culinario que durante años Jimena Monteverde en las tardes de El 9 con gran recepción en el público, ahora tiene a Eugenia como su nueva cara, tras la partida de la anterior conductora a El 13. Según informó Moskita Muerta, el estreno alcanzó1.3 puntos de rating, ubicándose cuarto en su franja horaria.

Para el canal es, sin dudas, un buen número ya que no impone "grandes exigencias" a la hora de mediar la audiencia. Y si bien los números fueron moderados, el debut dejó buenas sensaciones en cuanto al clima del programa y al desempeño de Eugenia, -ex participante de Masterchef Celebrity-, al frente del programa.