La propuesta picante que Graciela Alfano recibió de Mauricio Macri

Durante la entrevista en DDM, Marina Calabró, quien reemplaza a Mariana Fabbiani en la conducción del ciclo de América, le preguntó por el divorcio del líder del PRO.

"Qué estallido esto de Macri ¿Te sorprendió?" y la diva respondió: "Sí, me sorprendió la noticia porque, obviamente, yo no estoy al tanto de la vida amorosa de esta pareja, que es una querida pareja, pero a veces las cosas se terminan".

Entonces, el panelista Guido Zaffora fue más directo y consultó: "¿Cuánto hace que no hablás con él? ¿Tenés algún vínculo actual?".

La respuesta de Alfano dejó a todos estupefactos: "Bueno, hoy a las 4 de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana".

Embed

"¿Qué?", exclamó Calabró. Alfano aclaró con humor: "No sé si él escribió a las 4 de la mañana o a mí volvió el wi-fi, pero yo lo recibí a esa hora".

La actriz continuó: "Quedamos en ir a comer, me parece fabuloso, porque yo tuve un romance, ya lo he dicho, durante varios años con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta".

Luego relató cómo fue el intercambio: "Fue muy cómico porque yo no había reconocido el número y me había invitado a comer. Entonces, yo creí que era fake y le contesté cualquier cosa. Me dice: 'No, soy yo' y me deja un mensaje de voz. Todavía no había explotado esto de Juliana", contó.

Por último, Marina Calabró le preguntó sin vueltas: "¿Estás dispuesta a un approach, a una cuestión más íntima que una mera cena?".

Y la diva sostuvo: "¿Por qué no? Pero Marinita, vos sabés cómo somos las sagitarianas, nosotros tenemos que esperar que pase y vemos qué sucede. Y si sucede, bueno, es posible que suceda, somos personas grandes, qué sé yo, no puedo decirte previamente qué puede pasar".