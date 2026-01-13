MasterChef Celebrity: nuevo eliminado y comienza el repechaje

Después de que los tres jurados deliberaran, Damián Betular llamó a Andy Chango y sorprendió a todos con su devolución “Una noche de concentración, método, inteligencia, prolijidad, precisión. El único participante que logró a la perfección la torta de chocolate. Un amo de los tiempos, casi te diría el señor del reloj” expresó el chef pastelero.

Llegó el turno de Germán Martitegui que convocó a Miguel Ángel Rodríguez, La Joaqui y "Cachete" Sierra. la la cantante le dijo "la segunda mejor torta de la noche es la tuya, felicitaciones, seguís en competencia” y luego le dijo al veterano actor “Miguel Ángel, la segunda sorpresa de la noche después del señor de los tiempos fuiste vos. Te lo ganaste en justa ley, seguís en competencia”.

Para Agustín, los elogios fueron más escuetos “Cachete, una noche tempestuosa, mucho esfuerzo, seguís en competencia”.

image

Para terminar, Donato de Santis llamó al frente a Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias, los últimos participantes que quedaban en esta Gala de Eliminación.

El chef italiano fue categórico “Una noche oscura, que para uno de ustedes tres se pone un poquito más oscura… Un rayo de luz para Marixa que sigue en competencia”, para luego dar a conocer quien iba a ser el 12° eliminado de esta temporada del reality culinario “El participante o la participante que abandona la cocina de Masterchef es… Emilia”

image

Donato le dirigió unas palabras a la reciente eliminada “Sos una persona muy buena, muy buena cocinera, muy aplicada. Empieza el repechaje así que tenes una oportunidad inmediata de volver con nosotros y seguir demostrando lo que demostraste hasta ahora. Hoy una cuestión de temperatura hizo que esta torta no estuvo a la altura, pero vos sí lo estás”.

Por su parte Damián Betular le dijo “Te veía mucho más lejos en la competencia porque la verdad que tenes tu estilo, hoy una torta te deja afuera, pero hay una chance más, tomalo así” y Germán Martitegui agregó “Es muy lindo verte cocinar, se nota que amas lo que haces, cocinas con mucha pasión y conocimiento. Pase lo que pase, seguí cocinando”.

Captura de pantalla 2026-01-13 a las 9.56.30a.m.

En la entrevista final la actriz se sinceró “La verdad que no esperaba irme hoy. Cuando me enteré de la consigna del día estaba muy tranquila, y viste qué frustrante que es no poder resolver cosas con algo que sabes que te puede salir bien. Pero bueno, esto es así. Seguramente me vean en la semana de repechaje porque no voy a soltar mi lugar tan fácil, y volver a pelear por mi lugar”. Ahora Emilia se prepara para participar del repechaje de MasterChef Celebrity que comienza hoy, martes 13.