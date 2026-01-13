La tajante decisión de Griselda Siciliani tras las versiones de más "engaños" de Luciano Castro

"Yo lo que estoy atravesando es una vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y grande. Por el simple hecho que bastardeé algo que no da lugar”, se sinceró Luciano, en las últimas horas, en Puro Show, por El 13. "Tiene que ver con patrones, con patologías, un montón de cosas que son más serias que lo frívolo que puede ser un programa o una explicación. Pero bueno, me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo en mi vida“.

“Le dolió, por supuesto, aunque le molestó más. No se enojó, no grita, no hace el estereotipo de... Pero sí, esto es algo que a la pareja la bastardea. Y a mí, me deja en un lugar muy de meme, muy absurdo. A mí me da mucha vergüenza, primero por volver a encontrarme en este lugar, está claro que, porque muchas cosas que yo pensaba que tenía superadas o trabajadas, hay algo autodestructivo en mí que no lo puedo controlar a veces y es angustiante, porque yo estoy realmente avergonzado", definió, Castro.

“Busco palabras para decir en estos silencios que hago... Qué decir cualquier cosa que... Ya está, ya soy un meme, ya soy un pelotu... Hablo con mi novia y le digo: ‘Hola, mi amor’, y me dice: ‘Hola, guapo’. Entonces, ya estoy en una que no...”, manifestó, el actor. "Sería muy fácil también dar clases de moral o tirar la pelota afuera o buscar algo para menguar semejante papelón. Sería muy fácil, de verdad, te ponés a hablar y sería muy fácil. Pero no... No lo elijo, la verdad, y no tengo la capacidad en este momento por la angustia que tengo”.

¿SE TERMINÓ LA PAREJA DE SICILIANI Y CASTRO?

"Marcela Tauro habló en Infama y dio a entender que Luciano tiene a otra persona que frecuenta en la vida cotidiana. Es una empresaria de nombre Valeria y es la dueña de la casa donde grabó la publicidad de un antialérgico... a él le gustó ella y pidió el Whatsapp", recordó Santiago Sposatto, al aire de A la tarde, por América.

Quien es la otra amante de Luciano Castro

"Según Tauro habría frecuentado varios encuentros y esto a Siciliani no le gustó nada... si me hacés apostar hoy, están más cerca de la ruptura...", agregó el panelista, del programa de Karina Mazzocco.