Iliana Calabró confirmó el romance entre su hermana Marina y Rolando Barbano

Y fue la hermana de la periodista, Iliana Calabró, quien sin querer queriendo terminó de confirmar la relación entre ellos. "Si vos la ves contenta como estaba antes y como está ahora", lanzó la actriz con cierta picardía y en la nota que le dio al programa Intrusos (América TV) el pasado viernes al mediodía.

Marcela Tauro -a cargo del ciclo de espectáculos por la ausencia de Flor de la V- cazó al vuelo la indirecta y le pidió "hacé un punto ahí, Iliana. Esperá: ¿Por qué decís que la ves contenta?". La artista no dudó: "Y no, porque por ahí leí que anda noviando" tiró con una sonrisa picarona ente los labios.

Luego, como si se hubiese dado cuenta que expuso a su hermana, Iliana trató de excusarse: "Lo leí por ahí, en los medios. Me parece que anda noviando con Barbano". Pero Tauro no aflojó y rápidamente retrucó: "¿Te lo blanqueó?".

"Mirá, te soy sincera. Cuando le pregunté si iba a venir a verme a Mardel me dijo que no porque tenía otro plan para el año nuevo. Entonces le pregunté '¿Sola o acompañada? No quiero que me cuentes con quién, no quiero nombres, pero quiero saber eso'", reveló la actriz de 57 años sobre Marina Calabró.

Y agregó: "Me dijo 'acompañada'. Entonces es señal que está bien. Googleé y apareció eso. No le pregunté quién era porque iban a decir que yo hablé. En los últimos tiempos le cambió la cara a Marina".