En este marco, y ejemplificando con lo ocurrido en las elecciones legislativas de 2017, donde Cristina Kirchner resultó derrotada por la lista que encabezaba Esteban Bullrich, Brandoni afirmó que la oposición utilizó la desaparición del artesano Santiago Maldonado para intentar ganar.

“Puede haber sido producto del azar o de una fórmula mágica el triunfo (de Macri) del 2015, pero algo pasó. Yo todavía no escuché análisis sobre por qué ganó Macri en segunda vuelta habiendo perdido en primera. Quizá los que votaron se equivocaron. ¿Por qué ganó la provincia de Buenos Aires una señora que casi nadie conocía, después de 28 años de peronismo”, dijo Brandoni.

“Y entonces vino primero la “resistencia con aguante”, el no darle los atributos al presidente elegido democráticamente, el desconocimiento del Justicialismo de que esto fuera cierto, porque como no saben perder, niegan la realidad. Y le pegaron con lo que tenían por dos años”, agregó.

"Por si todo esto hubiera sido poco, antes de las elecciones de 2017, se produjo el problema de Maldonado que hasta en los jardines de infantes les decían a los chicos lo de Maldonado. Una campaña extraordinaria que resultó un elemento muy importante para la oposición para ver si podía vulnerar la elección legislativa. Y resultó que se ganó de nuevo", sostuvo Brandoni.

“Y las cosas están mal, y hay cosas que ha hecho muy mal este Gobierno; pero debe haber cosas que ha hecho bien porque si no, no se entiende como casi cuatro años después sigue teniendo la intención de voto que tiene”, afirmó el protagonista de El cuento de las Comadrejas, en referencia al 30 por ciento de intención de voto que tiene Mauricio Macri en las encuestas.

"Yo admito los errores, pero digo que la gente no quiere más violencia, no quieren más escraches, no quiere más ´nosotros y ellos´, no quiere más cortes", concluyó.