Internaron a Carmen Barbieri después de presentar un cuadro de broncoespasmo

“Carmen hace unos días que no se siente bien, por eso falto al programa. Tenía síntomas respiratorios que no mejoraron con el tratamiento domiciliario. Por eso hoy a la mañana se dirigió a la Clínica Zabala y quedó internada”, comentó el periodista y panelista del programa Sebastián “Pampito” Perelló Aciar a través de su cuenta de Twitter.

Por último, le brindó tranquilidad a todos los seguidores de la artista: "Recién hable con Carmen. le están haciendo estudios, pero la noté mejor de ánimo. Gracias Mariana Lestelle por ayudarme a entender la parte médica".

Por su parte, Estefi Berardi, también panelista del ciclo, agregó: “Quieren descartar que no sea un principio de neumonía. Me cuenta que después del COVID sus pulmones quedaron débiles, por eso se enferma seguido. Estaba con broncoespasmos. Esperemos que nos sea nada grave, le den bien los estudios y el lunes vuelva a su casa”.

Captura de pantalla (236).png

Vale recordar que Carmen Barbieri había contraído coronavirus en mayo de 2021 y su cuadro había sido muy delicado: “Casi me muero. Me dicen que el Covid que tuve fue heavy, bien fuerte, el de los más fuertes. De cada 10 personas que tuve el Covid que tuve yo, 9 se muere y 1 se salva. Y ahí estuve yo, eso quiere decir que no era mi momento”, había contando en su momento, tras permanecer 20 días en coma farmacológico.