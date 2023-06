Se conocieron los cambios que le hicieron a la casa de Gran Hermano

Al igual que la versión argentina, los participantes fueron elegidos por medio de un casting y ya tienen todo listo para viajar a nuestro país y encerrarse en la misma casa en la que se consagró Marcos Ginocchio en 2022.

Chilevisión se encargará de transmitir la edición chilena y ya le hizo a la casa algunas modificaciones, que la periodista Diana Bolocco, hermana de Cecilia, reveló en sus historias de Instagram mediante un video.

Por lo visto, las habitaciones, la cocina, el quincho, la zona del confesionario y la pasarela de entrada de los participantes son los espacios que mostró la conductora que iban a sufrir cambios. También, se incluirán nuevos sillones y se instalará un lujoso baño, dando un toque de sofisticación al ambiente.

Un ex Gran Hermano escrachó a un hombre que le defecó en la puerta

Pablo Heredia, participante de la segunda temporada de Gran Hermano Argentina, vivió un desagradable momento en la puerta de su casa. El actor reconocido por sus papeles en Rebelde Way y Floricienta mostró a través de su cuenta de Tik Tok la horrible situación que vivió y quedó grabada en las cámaras de seguridad.

En el video, Heredia contó que salió de su casa para ir a comprar a un negocio cercano y cuando regresó encontró materia fecal humana en su puerta. “Están dejando regalos en las casas”, escribió con humor.

“Hoy estaba teniendo un día normal... abro la puerta de mi casa, me meto en el local de al lado a comprar un pancito, dejo la puerta abierta, es un barrio bueno”, comenzó Pablo con su anécdota.

El actor advirtió a sus seguidores para que no cometan el mismo error que él. “Nunca dejen la puerta abierta, miren lo que me paso”, destacó y añadió mostrando el video del momento: “Del lado derecho vemos una persona que divisa una puerta, cruza, la puerta está abierta, una casa normal 'permiso no hay nadie', pasa, agarra un papel, entra. Las cámaras están ahí, no le importó”.

En las imágenes se puede ver a un hombre ingresar a la casa del actor para usarla como baño. “‘¿Baño por acá? ¿Qué vamos a hacer? Les dejo un regalito a esta gente’ y bueno, ahí está”, bromeó Heredia.

“Cag... en la puerta de mi casa, hijo de p... ¡Lo voy a matar! Se limpió así nomás, tiró toda la mierd... ¡Lo quiero matar! Yo estaba al lado encima, entré y me encontré con ese sore…”, exclamó asqueado y añadió: “Tiró el papel, que le importa el piso. Sale, ¡Se huele la mano!. Agarra un papel y se va”.