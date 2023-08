Internaron a Jorge Lanata: cómo sigue la salud del periodista

El periodista alertó a sus oyentes al ausentarse durante dos días en su programa de radio “Lanata sin Filtro”. El motivo por el cual no estuvo frente de la conducción de su ciclo radial fue porque habría sufrido una descompensación que lo llevó a estar internado.

El periodista habría sido internado este martes en la Fundación Favaloro tras llevar varios días sintiéndose mal. El domingo pasado, durante la transmisión de Periodismo Para Todos, Lanata no se encontraría bien de salud, tendría la presión baja y los niveles de glucemia muy altos, según reveló el sitio Teleshow.

La noticia sobre la salud de Lanata se dio a conocer en A La Tarde, cuando Diego Esteves, quien reemplaza a Karina Mazzocco, anunció: “Preocupación por la salud de Jorge Lanata. Se ausentó de su programa de radio Lanata sin Filtro”.

Según indicaron, su descompensación fue causada por una infección urinaria, cabe destacar que el periodista tuvo un trasplante de riñón hace algunos años. “Estaría cursando una infección urinaria”, señaló Estéves.

Además, el periodista reveló que estarían haciendo lo posible para que Lanata esté presente el domingo en Periodismo Para Todos. “Le estarían dando antibióticos y es probable que el domingo no esté en su programa, aunque están haciendo lo posible”, anunció.

Finalmente concluyó: “Recordemos que estamos hablando de una persona trasplantada, que tuvo un trasplante cruzado hace unos años y permanentemente tiene complicaciones en su salud. En este momento está en reposo”.

lanata.jpg Jorge Lanata, complicado.

Una candidata de Javier Milei cuestionó el procedimiento de trasplante de Jorge Lanata

Jorge Lanata se burló de Lilia Lemoine, en modo burlón contó que se trata de la peluquera y maquilladora personal de Javier Milei y la candidata a diputada nacional salió a contestarle, cuestionando el procedimiento para el trasplante de riñón del periodista de El Trece y radio Mitre.

La respuesta de la candidata de Milei a Lanata

Así le respondió Lemoine a Lanata:

1) No soy la peluquera de Javier Milei, le corté el pelo en campaña y ahorré gastos extra

2) No soy su maquilladora, lo maquillaba porque somos amigos y confiaba en que no lo iba a matar de alergia.

3) ¿Qué te ofende?¿Que fabrique y use cosplays? No te da pena ajena burlarte de alguien por su hobby?

Y lo que voy a decir a continuación no es NADA gracioso... La mujer que le donó el riñón sí tenía compatibilidad con el hijo, por ende el trasplante cruzado que recibiste fue irregular. Conozco a mucha gente Lanata, médicos incluidos. Si el periodismo no te investigó fue porque estabas bien apadrinado. 800 personas esperaban un riñón que no recibieron. Les voy a dejar unas notas en los comentarios para que saquen sus conclusiones.

Por su parte, Lanata fue al programa El Diario de Mariana para tener un mano a mano con Mariana Fabbiani, luego de haber anunciado que Wanda Nara tenía leucemia y haber hablado en Periodismo para todos para reafirmar sus dichos.

Sus declaraciones le provocaron varios detractores, entre ellos Marcelo Tinelli y Ricardo Darín. Entonces Lanata decidió visitar el programa donde trabaja su mujer, la abogada Elba Marcovecchio, como panelista para dar su parecer. Lejos de calmar las aguas, lanzó frases aún más polémicas como: "Wanda habla como si sus hijos vivieran en un termo".