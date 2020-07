Ivana Nadal: "Gracias a Dios ya me voy de este país a fin de año"

“Eso no me importa a mí mi amor. Yo no puedo controlar lo que vaya a hacer la gente o cómo vaya a reaccionar. Vamos a lo mismo, yo no hice nada y vos me decís: ‘portate bien porque no está bien que los boludos salgan a criticar’”, reflexionó la influencer.

Y agregó: “Si vos supieras la cantidad de gente que ayudo y que está agradecida por el mensaje que doy del otro lado", explicó en el audio”.

Pese a indicar que las críticas le resbalan, Vidal realizó un análisis de sus detractores: “No sé, la verdad que no entiendo mucho a este medio y a esta sociedad. Lo único que sé es que están extremadamente dolidos y que la única forma que tienen de reaccionar ante lo desconocido es con odio, desconfianza, maltrato y violencia".

Tras esa fuerte descripción, la modelo hizo el gran anuncio: “Gracias a Dios ya me voy de este país a fin de año. Igualmente deséandoles que sanen, que en algún momento puedan ser mejor personas”.

Historia - Ivana Nadal

