Javier Bardem con un pañuelo palestino en los premios Emmy

JAVITO

"Estoy aquí hoy denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio (IAGS son sus siglas en inglés) ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio. ¡Libertad para Palestina!" pidió Javier Bardem en sus declaraciones a la prensa antes del inicio de la gala celebrada en el Peacock en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Finalmente el premio recayó en Owen Cooper, el joven actor de la serie "Adolescencia" que se impuso a Bill Camp -de "Presunto inocente"-, a Rob Delaney -de "Dying for Sex"-, a Peter Sarsgaard -de" Presunto inocente"- y al propio Javier Bardem. El inglés de 16 años se convirtió en actor masculino más joven en ganar el premio en los 76 años de historia de los más prestigiosos galardones de la televisión.

image

Trabajadores del cine por Palestina

El actor español Javier Bardem fue uno de los españoles -junto a Elena Anaya, Luis Tosar, Emma Suarez, Ana Belén- en firmar el documento de Film Workers for Palestine a través del cual, más de 4.500 profesionales del cine comprometiéndose a no trabajar con instituciones cinematográficas o empresas israelíes "implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino".