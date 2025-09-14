Homenaje al Papa Francisco: miles de drones proyectaron su rostro en el cielo

El evento transformó el epicentro del catolicismo en un extraordinario escenario a cielo abierto. El espectáculo de drones fue uno de los momentos más impactantes de la noche e incluyó la recreación lumínica de las manos de Dios y Adán, el icónico fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.

El concierto fue transmitido por cadenas de televisión estadounidenses e italianas, lo que permitió que el homenaje al Papa Francisco llegara a audiencias de todo el mundo.

“En medio de sombras, vemos la posibilidad de un renacimiento: la capacidad de resistir, de innovar, de crear puentes. El mundo se ha detenido por un instante, ha mirado dentro de sí y ha tenido el coraje de preguntarse: ¿qué significa ser humanos hoy?”, dijo el cardenal italiano Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro y presidente de la Fundación Fratelli Tutti.

Gambetti inauguró el concierto en nombre del papa León XIV, reiterando el "no a la guerra" y el "sí a la paz y la fraternidad". También resonaron las voces del Premio Nobel de la Paz 2014, Kailash Satyarthi, que advirtió que "el silencio ante las injusticias jamás conducirá a la paz", y de Graça Machel, viuda de Nelson Mandela, que recordó los conflictos activos en Palestina, Sudán y Ucrania, entre otros.

Karol G interpretó dos canciones: 'Mientras Me Curo del Cora' y un dúo con Andrea Bocelli en el que cantaron 'Vivo por ella'. Asimismo, Bocelli y el cantante estadounidense Teddy Swims interpretaron 'Amazing Grace', canción que inauguró este concierto titulado 'Grace for the World'.

karolgandreabocelli Karol G y Andrea Bocelli participaron del concierto en el Vaticano.

También subió al escenario de la plaza de San Pedro Pharrell Williams, que interpretó 'Happy', subrayando ante los asistentes que "la felicidad es la verdad". Por su parte, John Legend interpretó al piano las canciones 'Glory' y 'Bridge Over Troubled Water'.

El concierto marcó el cierre del tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, un evento que promovió 15 mesas redondas y talleres de debate con la participación de personalidades de relevancia internacional.