Jennifer López y Maluma presentan la banda sonora de "Marry Me"

Jennifer López y Maluma presentan la banda sonora de la película Marry Me

La banda sonora que presenta un varieté de géneros, entre ellos el pop, latino, reggaetón y dance, se destaca por la voz de López en canciones como "On my way (Marry Me). El tema lanzado a fines del 2021 ha acumulado más de 13.4 millones de reproducciones en todo el mundo y el video oficial, dirigido por Santiago Salviche, llegó a 12.1 millones.

Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack) también incluye “Segundo”, una balada poderosa y seductora interpretada por Maluma y co-escrita por él y Edgar Barrera. Esta canción figura en un momento clave de la trama. De este álbum también se desprende una versión en balada de “Marry Me (Kat & Bastian Duet)”, con una mezcla cálida de letra en español e inglés.

Concierto virtual que brindaron Maluma Y Jlo a través de Snapchat

En el día de ayer, 3 de febrero, Jennifer López y Maluma actuaron en un concierto y evento exclusivo virtual en vivo por Snapchat, siendo representados por sus avatares personalizados de Bitmoji quienes interpretaron las canciones de la banda sonora “Church”, “Marry Me”, “Pa’ Ti” y “On My Way”. Y esta noche harán el estreno en directo de “Marry Me (Kat & Bastian Duet)” en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon por NBC.

Lista de canciones que integran el soundtrack

Coolidge Crew – “Here Comes The Bride”

Jennifer Lopez & Maluma – “Marry Me (Kat & Bastian Duet)”

Jennifer Lopez & Maluma – “Pá Ti (For You)”

Jennifer Lopez – “Church”

Maluma – “1 En 1 Million”

Jennifer Lopez – “Love of My Life”

Jennifer Lopez – “After Love (Part 1)”

Jennifer Lopez & Maluma – “Marry Me (Ballad)”

Maluma – “Segundo”

Jennifer Lopez – “On My Way (Marry Me)”

Jennifer Lopez – “Nobody’s Watching (Marry Me)”

Jennifer Lopez – “Love Of My Life” [Arkadi Remix]*

Jennifer Lopez & TELYKast – “On My May (Marry Me)” [TELYKast Remix]*

Sobre la película

Repleto de canciones originales de Jennifer Lopez y la sensación de la música latina Maluma, Marry Me llegará el fin de semana del Día de San Valentín con López interpretando a la súper-estrella musical Kat Valdez, y Owen Wilson como Charlie Gilbert, un profesor de matemáticas: completos extraños que aceptan casarse y luego conocerse. Un romance improbable sobre dos personas diferentes que buscan algo real en un mundo donde el valor se basa en los me gusta y los seguidores, Marry Me es una historia de amor moderna sobre la celebridad, el matrimonio y las redes sociales.

Este largometraje también es protagonizado por John Bradley (Juego de Tronos), Michelle Buteau (Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia) y Utkarsh Ambudkar (Mulan).

Marry Me es dirigida por Kat Coiro (Siempre hay sol en Filadelfia, Muertos para mí, She-Hulk próximamente) a partir de un guión de John Rogers ( The Librarians) y Tami Sagher (30 Rock) y Harper Dill (Mi loca tía Mick) basado en la novela gráfica de Bobby Crosby. La película es producida por Jennifer López p.g.a. y Elaine Goldsmith-Thomas p.g.a. (Estafadoras de Wall Street, Sueño de amor) para Nuyorican Productions, compañía de López; por John Rogers para Kung Fu Monkey Productions; y por Benny Medina (Estafadoras de Wall Street, El príncipe del rap en Bel-Air). Los productores ejecutivos de la película son Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur y J.B. Roberts.