Se separó Dai Fernández, la actriz que vincularon a Nico Vázquez

Según informó Paula Varela en el programa "Intrusos" en América TV “Es una separación que va a dar que hablar porque va a traer aparejada otras especulaciones” y agregó “Estamos hablando de Dai Fernández, compañera de Nico Vázquez en la obra Rocky y su exnovio Gonzalo Gerber. Hace 7 años que estaban juntos y hace un tiempo que venían con un desgaste”.

PAILA

Según explicó la panelista de "Intrusos", el revuelo mediático que se generó después de la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, la ponían a Dai Fernández en el ojo de la tormenta, lo que desencadenó una crisis en la pareja que no habrían podido solucionar y que finalmente detonó la relación.

image

“También me dicen que todo este tema que pasó con Nico, toda la separación de él y el tema mediático, erosionó un poco una crisis que venía transitando la pareja y decidieron dar un paro” explicó Paula Varela.