Se separó Dai Fernández, la actriz que vincularon a Nico Vázquez

La actriz -una de las protagonistas de la obra teatral "Rocky"- se separó de su pareja como consecuencia del revuelo mediático que se generó por el divorcio Accardi-Vázquez.
La actriz Dai Fernández -una de las protagonistas de "Rocky"- que fuera señalada como una de las “terceras en discordia” en la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, se habría separado de su pareja, el bailarín Gonzalo Gerber, luego siete años en relación.
Según informó Paula Varela en el programa "Intrusos" en América TV “Es una separación que va a dar que hablar porque va a traer aparejada otras especulaciones” y agregó “Estamos hablando de Dai Fernández, compañera de Nico Vázquez en la obra Rocky y su exnovio Gonzalo Gerber. Hace 7 años que estaban juntos y hace un tiempo que venían con un desgaste”.
Según explicó la panelista de "Intrusos", el revuelo mediático que se generó después de la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, la ponían a Dai Fernández en el ojo de la tormenta, lo que desencadenó una crisis en la pareja que no habrían podido solucionar y que finalmente detonó la relación.
“También me dicen que todo este tema que pasó con Nico, toda la separación de él y el tema mediático, erosionó un poco una crisis que venía transitando la pareja y decidieron dar un paro” explicó Paula Varela.
