Cuáles son los planes de Marixa Balli tras dejar LAM: "Se va a Telefe a..."

“Tuve algunas charlas a solas con ella, y después lo siguió con Mandarina. Ella se iba a ir el año pasado, lo habíamos contado. Este año pasó lo mismo, en el verano sobre todo. La despedimos varias veces, hacíamos chistes de que se iba y volvía, pero era todo real”, contó Ángel De Brito, al aire de Bondi Live.

“Ella se emocionó en la despedida del viernes, no hay mucho más que eso: decidió otro rumbo y tiene ofertas de todos lados, porque es una panelista súper rendidora. La van a llamar de todos lados, pero ya tiene algo arreglado en Telefe”, adelantó el conductor, al aire de Ángel responde, en su programa de streaming.

"Horas antes de salir al aire charlamos y ella me pidió que le avise cada vez que planeemos una cena con las angelitas, así también va”, compartió De Brito, sobre el especial pedido de Balli, en medio de las versiones que indican que su salida del programa de las noches de América se debió a un "ultimátum" que le puso la producción del ciclo de espectáculos, cuando Marixa informó que iba a viajar con Marley para participar de su programa, Por el mundo.

QUÉ PASARÁ EN LA VIDA DE MARIXA

"Tomé la decisión porque hay muchos cambios en mi cabeza. Pero estoy muy feliz y muy agradecida. Me emocioné. Venía re bien y derrapé, me emocioné. Los quiero a todos, los amo… pero tomé una decisión de dar un paso al costado. Pero fui muy feliz”, dijo Marixa en su despedida de LAM, horas atrás.

Futuro Marixa Balli Cómo será el futuro de Marixa Balli en la tevé.

"Amo este programa. Los amo a todos. A vos (por Ángel de Brito) te estoy tan agradecida, sabés que te quiero más allá de este programa. Pero necesito hacer un cambio en mi cabeza. Empiezo con un nuevo local de Xurama al que le puse toda mi energía… estoy muy agotada. Pero estoy feliz y los quiero a todos. Los voy a extrañar mucho, pero me hace muy bien este cambio", amplió Balli.

Marixa Balli con Angel De Brito, nota

Lo cierto es que, a partir de ahora, Marixa tiene agenda completa por delante. Porque más allá de su rol como empresaria, aceptó ser parte de uno de los envíos de Marley y viajar al exterior para participar de su programa. También, aceptó la propuesta para sumarse como panelista de A la Barbarossa, el programa de Georgina Barbarossa en las mañanas de Telefe. Y, como si fuese poco, será una de las participantes de Masterchef Celebrity, la competencia culinaria que conducirá Wanda Nara.