La confesión de Juli Poggio después del escándalo sobre el oro del Vaticano: "Quiero probar con mujeres"

"Ninguna de las personas que besé en las últimas horas fue del género masculino. Es la verdad, no sé qué me pasa", comenzó Juli a confesar al aire3 de un programa de streaming, Rumis, sobre sus actividades el último fin de semana.

"O sea, hay hombres y no los registro... Igual, yo le cuento a Fabri (Maidana, su novio hace más de un año) lo que me pasa. Por ahora no quiero que Fabri invite a sumar a una persona al teen. Por ahora yo quiero sola", se sinceró Poggio, sobre lo que espera para sus encuentros íntimos, en privado.

"Yo siento que es una cuestión de la edad. Como que llegás a una edad y como ya viviste tantas cosas, te pinta probar cosas nuevas", explicó Juli, sobre la razón por la que en su actualidad decidió mantener acercamientos amorosos con mujeres. Y estas declaraciones de la ex participante de Gran Hermano sucedieron a pocos días del escándalo mediático que generaron sus dichos sobre el hambre en el mundo.

LOS DICHOS DE POGGIO QUE DESPERTARON LA CRÍTICA

“A mí me llama mucho la atención, la pobreza, la desigualdad. Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va ahí a rezar por los pobres”, dijo Julieta, pocos días atrás, en una nota para Infobae. Y la repercusión de sus palabras generó la respuesta de, entre otros, Eduardo Feinmann, quien la definió como "Qué dice esta mononeuronal".

"Hay tanta gente pobre y no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y que se termine el hambre mundial”, propuso Poggio. Y, claro, sus dichos generaron todo tipo de comentarios, reflexiones y polémica tanto en redes sociales como en los medios masivos de comunicación.