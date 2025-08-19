El video donde Gimena Accardi confiesa su infidelidad a Nicolás Vázquez

“Estoy sin dormir, estoy angustiada, estoy mal. Pero también siento la necesidad de hablar y aclarar cosas que ayer se estuvieron diciendo y que me tienen en el ojo de la tormenta”, comenzó diciendo Gimena, al aire de Olga, el canal de streaming en el que trabaja, sobre las sensaciones que la invaden por estas horas.

"No le debo explicaciones a nadie de algo que es privado y que corresponde a una pareja, y que se habló entre cuatro paredes y que se resolvió de esa forma... Tanto a Nicolás como a mí no nos gusta el show ni el circo mediático", aclaró, Accardi. "A la única persona que le debía explicaciones, que es Nico, ya se las di. En 18 años uno comete errores", se sinceró la actriz.

"Yo cometí uno. Me mandé una cag***, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Es cierto lo que se dijo, pero la mitad de las cosas. La otra no y de eso no me voy a hacer cargo. Y también es lo que necesito aclarar, de algún modo", explicó Gimena, durante el vivo. Ella se refirió a las versiones periodísticas que en las últimas horas hablaron de que el matrimonio con Nicolás se terminó porque ella lo engañó con otro actor.

A CONFESIÓN DE PARTES...

"En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define", compartió Gimena, sobre la intimidad de su profunda charla con Nicolás.

Accardi contó que Vázquez la perdonó. La artista también explicó que la relación venía mal y desde hacía un año estaban en crisis (algo que se dijo cuando se conoció que se habían separado). "Fue la gota que rebalsó el vaso. La decisión de la separación la tendríamos que haber tomado antes", reconoció, súper sincera en sus dichos públicos.