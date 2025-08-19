Laurita Fernández contó por qué tomó una importante decisión de vida: "Congelé óvulos"

“Les voy a contar algo íntimo. Hace un par de meses congelé óvulos...”, comenzó a contar Laurita, desde su cuenta oficial de Instagram, sobre la importante decisión que tomó en medio de lo que fue su separación de Claudio Peluca Brusca, su última pareja. “Yo hace un par de meses estuve viviendo distintas cosas en la vida, en las que me di cuenta que cuanto más yo hablaba de esto y expresaba mis emociones y decía lo que sentía desde el amor, más liviana y más feliz me sentía".

“Lo hice de manera súper privada y reservada; no lo sabía casi nadie. Fueron pasando las semanas y me animé a abrirme con mi grupo de amigas, a contárselo a gente cercana", compartió Fernández, mientras avanzaba el testimonio personal que hizo en un video y que posteó en su red social.

"Es una herramienta que hoy tenemos, que está buenísima para muchas mujeres que queremos ser madres y formar nuestra familia, como es mi caso, pero que no buscamos un embarazo ahora. Es una herramienta que te da cierta libertad y tranquilidad para poder hacerlo a futuro", definió la conductora de las noches de El 9.

“Dura de 10 a 12 días pero en el que no podés estar haciendo ejercicio físico extremo y yo sentía que este era el año de hacerlo porque no estoy bailando en la obra ni en ningún programa de televisión, así que fui a mi ginecóloga a transmitirle mi deseo y me derivó a un especialista”, explicó Laurita, en detalle.

“El primer estudio al que tuve que someterme fue un análisis de sangre y una ecografía para medir mi reserva ovárica. “Me enseñaron cómo aplicarme las inyecciones diarias que tenés que aplicarte en la panza, es como una lapicerita. Muchos saben que a mí me baja la presión cuando me saco sangre y yo le tenía miedo a esa parte puntual porque sentía que no iba a poder sola. Me enseñaron y me di cuenta que era muy sencillo".

"Mientras yo seguía haciendo el programa, el teatro, me iba al interior a conducir con mi heladerita, ya que la medicación tiene que estar siempre refrigerada. No me privaba de hacer las actividades. Estaba en pleno tratamiento y fui a los Martín Fierro de Teatro. Tuve que elegir un vestido que no se me marque la panza, ya que no quería que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Yo me estaba separando también y no quería que pensaran que era por esto”, recordó, Fernández.

"Me dieron anestesia local, pero me durmieron porque yo no quería ver nada. Fue muy sencillo. Fue ambulatorio y a las dos horas ya estaba en casa. Me acompañó mi mamá. En ese momento, los biólogos ya congelan tus óvulos para que estén disponibles para cuando quieras utilizarlos".