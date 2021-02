Sin embargo, ahora lejos de aquellos días de preocupación Jésica disfruta del verano. La conductora grabó un video al ritmo de Ozuna en una pileta jacuzzi para sus redes donde se la veía con un audaz modelo de trikini negra colaless, con tiras laterales que se entrecruzan en la espalda.

“Día de spa y suena Aquí“, fue lo único que escribió en el posteo la mujer de Insaurralde.

ADEMÁS:

Como era de esperar, el video cosechó likes y elogios no solo por parte de sus seguidores que no se pierden ni uno solo de los looks de Cirio en traje de baño, equipos de fitness o looks televisivos. Muchas famosas dejaron sus comentarios. Lourdes Sanchez, por ejemplo, le escribió con humor: “Ok, cortala“.

Bailarina y profesora de fitness, Jesica Cirio es fanática de las trikinis, ese modelo de traje de baño que es un enterizo, pero simula ser una bikini, tanto de adelante como de atrás. Esta temporada al menos, se ha mostrado con dos modelos más en distintos colores: uno rojo y otro blanco y negro. Y no hay que dejar de mencionarlo: uno más sexy que el otro.