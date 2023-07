Jey Mammon entró tarde a los Martín Fierro y se quedó solo en la mesa

El conductor de "La Peña de Morfi" decidió ir anoche pero cuando la ceremonia ya había comenzado, para evitar los flashes y situaciones (aún más) incómodas con la transmisión que encima estuvo a cargo de Telefe, el canal para el cual trabaja.

De hecho, Jey ingresó minutos después de que su programa perdió en la con "Puente Musical" (El Nueve) en la categoría como Mejor programa musical; de esta forma, la cámara que enfocaba su mesa no tuvo que lidiar con su imagen en pantalla.

Vestido de elegante sport, con una remera blanca y saco y pantalón negro, el músico lució muy delgado y con una barba de un par de días. Se sentó en la mesa al lado de su compañera Jesica Cirio en la mesa 33, en la que también estaban otros compañeros del ciclo de los mediodías de Telefe, creación de Gerardo Rozín.

Se saludó con varios colegas del medio e incluso se levantó para ir a felicitar y darle un beso a una de las figuras de la noche como fue Susana Giménez, que recibió el premio a la trayectoria.

"Podía pasar que a último momento decidiera no venir. Este es un lugar, en el momento de comer, estoy con ustedes que son siete, es un lugar energéticamente difícil en este caso para enfrentar. Dudé, obvio. Dudé todo el tiempo", reconoció acerca de su decisión de asistir a la fiesta que se desarrolló en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

"Estoy muy contento de estar con un equipo con el cual compartí todo un año un programa maravilloso, ocupando un lugar que había dejado nada más y nada menos que Gerardo Rozín que justo me tocó ocuparlo cuando él se fue de este mundo. Entonces, me parece que fue un desafío enorme, me parecía que yo tenía que estar acá. El reencuentro con mis compañeros fue divino", dijo.

Jey-MF-2023-solo.jpg Una de las imágenes de la noche: Jey Mammon se quedó solo en su mesa en los Martín Fierro.

Sin embargo, en un determinado momento se quedó solo en la mesa ya que el resto del equipo de "La Peña..." decidió retirarse del lugar.

Quien decidió no hacerse presente en los Martín Fierro y por eso se transformó en noticia fue nada menos que Marley, quien también fue mencionado en un caso de presunto abuso sexual en la provincia de Misiones; el exitoso conductor "comodín" de Telefe no suele perderse este tipo de eventos del que -incluso- más de una vez fue el conductor principal, rol que este año recayó en su colega Santiago Del Moro.